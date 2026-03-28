山崎育三郎、「ミュージカル界の起爆剤に」新グループオーディションをプロデュース “日本発の作品を世界へ”夢の第一歩

山崎育三郎、「ミュージカル界の起爆剤に」新グループオーディションをプロデュース “日本発の作品を世界へ”夢の第一歩