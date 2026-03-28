日本代表にダンヒルより新スーツが提供された

森保一監督が率いる日本代表は、現在ヨーロッパ遠征を行っており、3月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と対戦する。

北中米ワールドカップ（W杯）に出場する国々は、新しいユニフォームを発表しており、日本も先日新しいセカンドユニフォームを発表したが、ほかにも新しい公式ウェアが提供されたようだ。

日本代表の公式「X」は、「SAMURAI BLUEの新たな一着。ダンヒルより提供された新オフィシャルスーツを纏い、選手たちが集結。日本を代表する一員としての誇りと品格を。世界へ挑むその姿を、これからもともに」と投稿し、スーツに身を包んだ森保監督や日本代表選手26名の写真をアップした。

ファンからは「サッカー選手のスーツ姿だいすき」「やばすぎますね」「ユニフォーム姿も全てカッコよい」「みんなかっこよすぎだ！」「スーツで威圧できないなんて誰が言った？」「強さと上品さが両方でている」と言ったコメントが寄せられた。

また、端整な顔立ちでも知られているDF谷口彰悟には「みんなかっこいいけど谷口は特にスーツが似合うタイプの男前」「谷口選手は絵になるなー」「モデル谷口にすべき」「谷口は只でさえカッコいいのに、ポージングでさらにアップしてる」「谷口があまりにも似合いすぎてる」「座り方含めて谷口が異次元」「スーツになると谷口の正統派な顔立ちが際立つ」と、特に多くのコメントを集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）