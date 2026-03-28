木村拓哉＆工藤静香の次女・Koki,、ヴィトンコーデでへそ出しショット披露！ 圧巻のボディライン際立つ姿
俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは3月26日、自身のInstagramを更新。へそ出しコーディネートを披露しました。
【写真】Koki,のへそ出しショット
トップスとデニムパンツの合間からはきれいなおへそが出ており、圧巻のスタイルが見る人の目を奪います。
(文:鎌田 弘)
【写真】Koki,のへそ出しショット
抜群スタイルのモデルショットKoki,さんは「雨の日（Rainy day）」とつづり、3枚の写真を載せています。ヴィンテージ風のウォッシュ加工が施されたトップスに、デニムパンツを合わせた姿を披露。ファッションブランド「ルイ・ヴィトン」のバッグが際立つシンプルなコーディネートです。
さまざまなコーディネートを披露Koki,さんはInstagramでさまざまなコーディネートに身を包んだショットを公開。21日には「ダンシングライト（Dancing lights）」と、半袖とデニムパンツのスタイルが際立つ衣装姿を載せていました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:鎌田 弘)