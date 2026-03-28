【レポート】INI ライブフィルム公開記念舞台挨拶に登壇！「目に焼き付けて」（木村柾哉）

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INIが、3月27日に東京・TOHOシネマズ新宿にて開催された『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM』の公開記念舞台挨拶に登壇した。イベントの様子は、全国の134ヵ所の劇場で同時生中継され、メンバーはライブフィルムの感想や裏話などを語った。

■全国の134ヵ所の劇場で同時生中継

本作は、2025年9月にバンテリンドーム ナゴヤで3日間にわたり開催されたライブを映画化した作品で、この日、全国公開を迎えた。舞台挨拶では、会場に集まった観客からの温かい拍手に迎えられながらメンバーが登壇。ひとりずつ自己紹介とともに全国の中継先の映画館に向けてそれぞれメッセージを送った。

MCから、グループにとって過去最大規模のライブとなった公演の感想を改めて聞かれた後藤威尊は「最高の演出で最高のライブだったと言い切れる公演だったので、INIのことが気になるとかライブに行ってみたいけどまだ行けてないという周りの方もぜひ連れてきて一緒に盛り上がってほしいです！」とコメント。

■「INIのライブを漢字一文字で表すなら

今回、メンバー全員でULTRA 4DX上映をひと足先に体験したということで、西洸人と松田迅はモーションチェアやエアーなどの臨場感あふれる特別上映の迫力について語った。

そして、バンテリンドーム ナゴヤ公演で披露したユニットステージのこだわりや裏話で盛り上がり、「INIのライブを漢字一文字で表すなら？」という質問にはメンバーがそれぞれフリップで回答。「光」「好」「躍」など個性あふれる回答と漢字に込めた思いを説明した。

最後に、リーダーの木村柾哉が「INIは今年で結成5周年を迎えます。バンテリンドーム ナゴヤ公演は5周年を迎える前の最後のライブになるので、目に焼き付けていただきたいです。より成長していくように頑張るので、これからのINIも温かい目で見守っていただけたらなと思います。今日はぜひライブフィルムを楽しんでいってください！」と語り、公開初日の舞台挨拶を終えた。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■映画情報

『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM』

2026年3月27日（金）全国公開

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「PULSE」

■関連リンク

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/