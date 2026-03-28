2026年3月28日放送の「ぶらり途中下車の旅」は京急線の旅。

旅人は、須賀健太。

京急線

三浦半島の三崎口から、横浜や川崎を通って東京の泉岳寺までを結ぶ京急線。「京急本線」「空港線」「大師線」「逗子線」「久里浜線」の5つの路線があり、全部で72駅（泉岳寺駅を除く）、総距離は87キロの路線です。

今週の旅人：須賀健太

1994年10月19日生まれ 東京都出身。

4歳のとき子役としてデビュー。その後、ドラマ「人にやさしく」や、映画「ALWAYS 三丁目の夕日」などヒット作に数多く出演。

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nana parfait（三崎口駅）

絶景の富士山が望めるスイーツ専門店！こだわりは朝摘みの地元の果物をふんだんに盛り込んだパフェ！

【最寄駅】京急線「三崎口駅」よりバスで30分「城ヶ島」停留所で下車し徒歩約2分

【所番地】神奈川県三浦市三崎町城ヶ島689-4

【電話番号】046-874-9364

【営業時間】11:00〜17:00

【定休日】月（※祝日の場合営業致します）

【Instagram】https://www.instagram.com/nanaparfait_/

親子で切り盛り！地元の名産、マグロの尾の身と三浦野菜が入った「まぐドック」とは？

【最寄駅】京急線「三崎口駅」よりバスで16分「三崎港」停留所で下車し徒歩約1分

【所番地】神奈川県三浦市三崎3-3-2

【電話番号】046-845-6665

【営業時間】

＜平日＞11:00〜19:00

＜休日＞10:00〜19:00

【定休日】月（※臨時休業の場合がございます）

【Instagram】https://www.instagram.com/coconatu10/

色々なクラフトビアを醸造できる「石見式」で、僧侶が醸す地ビール」ならぬ「寺ビール」。

【最寄駅】京急線「京急久里浜駅」から徒歩3分

【所番地】神奈川県横須賀市久里浜4-16-3

【電話番号】046-827-7861

【営業時間】12:00〜20:00（日曜は19:00まで）

※祝日・祝前日等は営業時間が異なる場合がございます。

詳細はGoogleビジネスプロフィールの営業時間をご確認ください。

【定休日】水・木

【ホームページ】https://horyuzan-bakusyu.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/horyuzanbrewery/

【X】https://x.com/HoryuzanBrewery?s=20

Gallery Mio YOKOSUKA（横須賀中央駅）

看板建築が並ぶ昭和レトロな通りにあるギャラリー

【最寄駅】京急線「横須賀中央駅」より徒歩6分

【所番地】神奈川県横須賀市上町1-45

【Instagram】https://www.instagram.com/gallery_mio_yokosuka/

【X】https://x.com/GalleryMio2026

＜プレオープン日＞

3月27〜29日まで（12:00〜18:00）

※改装の後、5月中旬から正式オープンとなります！

草山 歩さん（横須賀中央駅）

看板建築のギャラリーで出会った地元の人しかわからない「超ご当地」アクセサリー

【所番地】神奈川県横浜市・横須賀市などで活動

【ホームページ】https://kusatch.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/kusatch_portfolio/

【通信販売】https://minne.com/@kusatch

【展示期間】

＜Gallery Mio YOKOSUKA＞ 3月27〜29日

※プレオープン日にアクセサリーやキーホルダーの展示も行います。

＜スカイビル「ハマクリ」＞ 3月28〜29日

横須賀の新名所、月見台住宅に佇む店主こだわりの雑貨が並ぶセレクトショップ

【最寄駅】

京急線「安針塚駅」より徒歩25分

横須賀線「田浦駅」より徒歩15分

【所番地】神奈川県横須賀市田浦町1-54月見台住宅 A-03/A-04

【営業時間】

＜月・火＞ 12:00〜18:00

＜土・日・祝＞ 11:00〜18:00

【電話番号】046-894-4943

【定休日】不定休（※Instagramをご確認ください）

【ホームページ】https://ehn.jp/pages/ehn

【Instagram】https://www.instagram.com/_ehn_0503/

【月見台住宅ホームページ】https://tsukimidai.com/

【月見台住宅Instagram】https://www.instagram.com/tsukimidai_yokosuka/?hl=ja

【アクセス】一般者向けの駐車場がないため、徒歩でご来場ください。

Café ALL GOOD（安針塚駅）

地元民が常連のお弁当屋さん＆テイクアウトカフェ 高台の陽だまりの席で味わうコーヒー

【最寄駅】

京急線「安針塚駅」より徒歩25分

横須賀線「田浦駅」より徒歩15分

【所番地】神奈川県横須賀市田浦町1-54 月見台住宅 D-21

【営業時間】

＜水・木・金＞12:00〜17:00

＜土・日＞11:00〜17:00

【定休日】月・火（※変更あり）

【Instagram】https://www.instagram.com/all_goodcoffee/

【月見台住宅ホームページ】https://tsukimidai.com/

【月見台住宅Instagram】https://www.instagram.com/tsukimidai_yokosuka/?hl=ja

【アクセス】一般者向けの駐車場がないため、徒歩でご来場ください。

昭和の集合住宅をリノベーションした、ぬくもりを感じる民泊施設

【最寄駅】

京急線「安針塚駅」より徒歩25分

横須賀線「田浦駅」より徒歩15分

【所番地】神奈川県横須賀市田浦町1-54 月見台住宅 A-26

【ホームページ】https://www.shokyushi.com/

【予約サイト】https://www.airbnb.jp/rooms/1539764681340230952

【Instagram】https://www.instagram.com/tsukimidai.house_yokosuka/

【月見台住宅ホームページ】https://tsukimidai.com/

【月見台住宅Instagram】https://www.instagram.com/tsukimidai_yokosuka/?hl=ja

【アクセス】宿泊者専用の駐車場は1台あります。宿泊者のみ使用可能です。

Japan Cornhole Member's（安針塚駅）

アメリカ発祥のスポーツ！奥深いゲーム性が魅力のコーンホールとは？

【最寄駅】

京急線「安針塚駅」より徒歩25分

横須賀線「田浦駅」より徒歩15分

【所番地】神奈川県横須賀市田浦町1-54 月見台住宅 A-31

【営業時間】11:00〜17:00

【電話番号】090-5994-6721

【定休日】水

【ホームページ】https://cornhole.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/japan_cornhole_members/

【月見台住宅ホームページ】https://tsukimidai.com/

【月見台住宅Instagram】https://www.instagram.com/tsukimidai_yokosuka/?hl=ja

【アクセス】一般者向けの駐車場がないため、徒歩でご来場ください。