信州プレミアム和牛の旨みを骨まで堪能！ 焼肉家蔵「極・和牛骨ラーメン」

記事ポイント 信州プレミアム和牛の牛骨を100%使用した1日20食限定のラーメンチャーシューの代わりに低温調理の和牛ローストビーフをトッピング焼肉家蔵 松井山手店・南草津店にて税込858円で提供中 信州プレミアム和牛の牛骨を100%使用した1日20食限定のラーメンチャーシューの代わりに低温調理の和牛ローストビーフをトッピング焼肉家蔵 松井山手店・南草津店にて税込858円で提供中

焼肉家蔵を運営するフレイバー・プラザが、新メニュー「極・和牛骨ラーメン」の提供を2026年3月19日より開始しました。

信州プレミアム和牛の牛骨を100%使用した、焼肉専門店ならではの贅沢な一杯です。

松井山手店と南草津店の2店舗にて、1日20食限定で味わえます。

焼肉家蔵「極・和牛骨ラーメン」

商品名：極・和牛骨（わぎゅうこつ）ラーメン価格：780円（税込858円）提供数：1日20食限定取り扱い店舗：焼肉家蔵 松井山手店・南草津店提供開始日：2026年3月19日

「極・和牛骨ラーメン」は、一頭買いの強みを活かし、信州プレミアム和牛の牛骨のみを使用して仕上げたラーメンです。

生産者との相対取引により、通常は特定が困難な信州プレミアム和牛の牛骨を限定して仕入れています。

食肉部位以外の骨に眠る和牛本来の旨味を引き出し、未利用資源に新たな価値を与えるサステナブルな一杯です。

トッピングにはチャーシューの代わりに、低温調理で仕上げた和牛ローストビーフを贅沢にのせています。

焼肉の締めとしてはもちろん、お肉と一緒に注文しても重くならない絶妙なバランスが魅力です。

和牛骨スープのこだわり

信州プレミアム和牛の骨を長時間じっくり炊き上げ、黄金色のスープに仕上げています。

あっさりとした口当たりながら、和牛特有の甘みとコクが凝縮された味わいです。

湯気とともに立ち上る和牛脂の甘く香ばしい香りが食欲を誘います。

口に含めば奥行きのある旨みが広がり、後味は重すぎず、和牛の上質な脂の余韻が心地よく残ります。

取り扱い店舗

松井山手店はJR学研都市線松井山手駅から徒歩3分です。

ソファー席や掘りごたつ席、個室1部屋を含む全44席を備えています。

ランチは11:00から、ディナーは17:00から営業しており、定休日は水曜日です。

南草津店はJR東海道本線南草津駅からバス15分の場所にあります。

掘りごたつ席や個室8部屋を含む全80席を備え、ランチは11:30から営業しています。

両店舗には精肉店が併設されており、40年にわたり職人の目利きで厳選された和牛を直接購入できます。

数十種類以上の和牛を常時取り揃え、豊富な種類と抜群の鮮度が自慢です。

信州プレミアム和牛の牛骨を余すことなく活かした、焼肉専門店ならではの一杯が1日20食限定で味わえます。

黄金色のスープには和牛特有の甘みとコクが凝縮されており、低温調理の和牛ローストビーフとの相性も抜群です。

焼肉の締めにもぴったりな、あっさりながら奥深い味わいが楽しめます。

焼肉家蔵「極・和牛骨ラーメン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「極・和牛骨ラーメン」の価格はいくらですか？

A. 780円（税込858円）で、1日20食限定での提供です。

Q. どの店舗で提供していますか？

A. 焼肉家蔵の松井山手店（JR松井山手駅徒歩3分）と南草津店（JR南草津駅バス15分）の2店舗で提供しています。

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