今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんのお昼寝風景。椅子の背に頭を埋めて、さぞ、気持ちよく寝ているのかと思いきや…。投稿はThreadsにて、1.2万回以上表示。たくさんのThreadsユーザーの注目を集めました。 【写真：椅子の上にいた猫→『気持ちよく寝ているんだろうな』と思ったら…衝撃の表情】 さぞ、きもちよーく寝てるんだろうなと思ったら 今回、Threadsに投稿したのは「u_er