　28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比49ポイント安の686ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

817.03ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
793.46ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
769.89ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
746.32ポイント　　25日移動平均
734.40ポイント　　27日東証グロース市場250指数現物終値
732.91ポイント　　200日移動平均
732.00ポイント　　一目均衡表・基準線
722.75ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
721.80ポイント　　5日移動平均
717.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
715.25ポイント　　75日移動平均
711.50ポイント　　一目均衡表・転換線
699.18ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
692.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
686.00ポイント　　28日夜間取引終値
675.61ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース