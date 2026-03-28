28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比49ポイント安の686ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



817.03ポイント ボリンジャーバンド3σ

793.46ポイント ボリンジャーバンド2σ

769.89ポイント ボリンジャーバンド1σ

746.32ポイント 25日移動平均

734.40ポイント 27日東証グロース市場250指数現物終値

732.91ポイント 200日移動平均

732.00ポイント 一目均衡表・基準線

722.75ポイント ボリンジャーバンド-1σ

721.80ポイント 5日移動平均

717.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

715.25ポイント 75日移動平均

711.50ポイント 一目均衡表・転換線

699.18ポイント ボリンジャーバンド2σ

692.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

686.00ポイント 28日夜間取引終値

675.61ポイント ボリンジャーバンド3σ





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