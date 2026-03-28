＜速報＞勝みなみが暫定首位、岩井千怜が5位タイに浮上 渋野日向子は「69」も予選通過圏外でホールアウト
＜フォード選手権 2日目◇27日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。初日「77」の5オーバー・142位タイと出遅れた渋野日向子は、3バーディ・ボギーなしの「69」でラウンド。トータル2オーバー・暫定131位タイでホールアウトした。予選通過は厳しく、2試合連続予選落ちが濃厚となった。
〔ランキング〕渋野日向子、小祝さくらの順位は？ 一緒にラウンドしたい女子プロ1位〜10位まとめ
午前組では6位タイから出た勝みなみが、7バーディ・1ボギーの「66」でラウンド。トータル13アンダー・暫定首位タイでホールアウトした。 岩井千怜はこの日「65」で回りトータル11アンダー・暫定5位タイ。6アンダーの10位タイから出た竹田麗央は「72」と伸ばせず、トータル6アンダー・暫定31位タイで2日目を終えた。 西郷真央は、この日「72」で回り、トータル1アンダー・暫定105位タイで予選通過は厳しい位置で2日間の競技を終えている。 古江彩佳が16ホールを終えてトータル10アンダー、吉田優利が14ホールを終えてトータル7アンダー、畑岡奈紗が16ホールを終えてトータル6アンダー、西村優菜は13ホールを終えてトータル2アンダーでプレーをしている。 午後組では笹生優花と山下美夢有がスタートしている。この後、馬場咲希が日本時間5時01分、岩井明愛が同5時12分、櫻井心那と原英莉花が日本時間5時56分にティオフする。 今大会の賞金総額は225万ドル（約3億5950万円）。優勝者には33万7500ドル（約5390万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞米女子第2ラウンドのスコア速報
第2Rの組み合わせ＆スタート時間
渋野の現在地は？ 米ポイントランキング
渋野日向子は“お姉ちゃん”の優勝に喜びと刺激 「自分も頑張らんと」
米下部で石川遼が好発進！ 初日の成績
〔ランキング〕渋野日向子、小祝さくらの順位は？ 一緒にラウンドしたい女子プロ1位〜10位まとめ
午前組では6位タイから出た勝みなみが、7バーディ・1ボギーの「66」でラウンド。トータル13アンダー・暫定首位タイでホールアウトした。 岩井千怜はこの日「65」で回りトータル11アンダー・暫定5位タイ。6アンダーの10位タイから出た竹田麗央は「72」と伸ばせず、トータル6アンダー・暫定31位タイで2日目を終えた。 西郷真央は、この日「72」で回り、トータル1アンダー・暫定105位タイで予選通過は厳しい位置で2日間の競技を終えている。 古江彩佳が16ホールを終えてトータル10アンダー、吉田優利が14ホールを終えてトータル7アンダー、畑岡奈紗が16ホールを終えてトータル6アンダー、西村優菜は13ホールを終えてトータル2アンダーでプレーをしている。 午後組では笹生優花と山下美夢有がスタートしている。この後、馬場咲希が日本時間5時01分、岩井明愛が同5時12分、櫻井心那と原英莉花が日本時間5時56分にティオフする。 今大会の賞金総額は225万ドル（約3億5950万円）。優勝者には33万7500ドル（約5390万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞米女子第2ラウンドのスコア速報
第2Rの組み合わせ＆スタート時間
渋野の現在地は？ 米ポイントランキング
渋野日向子は“お姉ちゃん”の優勝に喜びと刺激 「自分も頑張らんと」
米下部で石川遼が好発進！ 初日の成績