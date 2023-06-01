プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「子供も大好き！簡単チンジャオロース」 「エノキとホウレン草のバターしょうゆ」 「白菜とちくわの中華風サラダ」 の全3品。
ご飯が進む青椒肉絲、あっという間に作れるエノキとホウレン草の炒め物、中華サラダで野菜たっぷりの献立です。

【主菜】子供も大好き！簡単チンジャオロース


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調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：406Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

牛もも肉  (薄切り)180g
＜下味＞
  酒  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1
  コショウ  少々
  ニンニク  (すりおろし)1片分
  片栗粉  大さじ1
  ゴマ油  小さじ1
太モヤシ  1袋
ピーマン  2個
赤ピーマン  2個
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1
  オイスターソース  大さじ1
  顆粒中華スープの素  小さじ1
サラダ油  大さじ1

【下準備】

牛もも肉は幅5mmの細切りにし、＜下味＞の材料を順番通りに入れてもみ込み、15分置く。太モヤシは水に放ち、パリッとしたら水気をきる。

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ピーマン、赤ピーマンは縦半分に切って、種とヘタを取り、牛もも肉に合わせて細切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油大さじ1/2を入れて強火にかけ、下味をつけた牛もも肉を炒める。肉の色が変わったらいったん取り出す。

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2. (1)のフライパンに残りのサラダ油を入れて熱し、野菜を強火で炒める。全体に油がまわったら(1)と＜調味料＞を加え、サッと炒め合わせて汁気がなくなったら器に盛る。

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【副菜】エノキとホウレン草のバターしょうゆ
シンプルな美味しさでまた食べたくなる味。オムレツの具にしても美味。

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調理時間：5分
カロリー：54Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

エノキ  1/2~1袋
ホウレン草  1/2束
バター  10g
しょうゆ  少々

【下準備】

エノキは根元を切り落とし、食べやすい大きさに分ける。ホウレン草は根元を切り落としてきれいに水洗いし、長さ3cmに切る。

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【作り方】

1. フライパンにバターを入れて中火にかけ、エノキ、ホウレン草を加えて炒め合わせ、しんなりしたらしょうゆで味を調えて器に盛る。

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【副菜】白菜とちくわの中華風サラダ
白菜から出た水分でワカメをもどすので、調理の手間が省けます。

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調理時間：15分
カロリー：70Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

白菜  3~4枚
  塩  少々
ちくわ  2~3本 ワカメ  (干し)大さじ1
顆粒チキンスープの素  小さじ1
ゴマ油  小さじ1

【下準備】

白菜は太めのせん切りにする。ちくわは縦半分に切り、白菜と同じ太さの斜め切りにする。

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【作り方】

1. 白菜を耐熱ボウルに入れて塩をからめ、ラップをして電子レンジで2分加熱する。

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2. 汁気をきり、全ての材料を入れて混ぜ合わせる。10分味をなじませてから器に盛る。

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