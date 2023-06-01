【今日の献立】2026年3月28日(土)「子供も大好き！簡単チンジャオロース」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「子供も大好き！簡単チンジャオロース」 「エノキとホウレン草のバターしょうゆ」 「白菜とちくわの中華風サラダ」 の全3品。
ご飯が進む青椒肉絲、あっという間に作れるエノキとホウレン草の炒め物、中華サラダで野菜たっぷりの献立です。
【主菜】子供も大好き！簡単チンジャオロース
調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：406Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
＜下味＞
酒 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
コショウ 少々
ニンニク (すりおろし)1片分
片栗粉 大さじ1
ゴマ油 小さじ1
太モヤシ 1袋
ピーマン 2個
赤ピーマン 2個
＜調味料＞
酒 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
オイスターソース 大さじ1
顆粒中華スープの素 小さじ1
サラダ油 大さじ1
ピーマン、赤ピーマンは縦半分に切って、種とヘタを取り、牛もも肉に合わせて細切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
2. (1)のフライパンに残りのサラダ油を入れて熱し、野菜を強火で炒める。全体に油がまわったら(1)と＜調味料＞を加え、サッと炒め合わせて汁気がなくなったら器に盛る。
【副菜】エノキとホウレン草のバターしょうゆ
シンプルな美味しさでまた食べたくなる味。オムレツの具にしても美味。
調理時間：5分
カロリー：54Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
ホウレン草 1/2束
バター 10g
しょうゆ 少々
【副菜】白菜とちくわの中華風サラダ
白菜から出た水分でワカメをもどすので、調理の手間が省けます。
調理時間：15分
カロリー：70Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
塩 少々
ちくわ 2~3本 ワカメ (干し)大さじ1
顆粒チキンスープの素 小さじ1
ゴマ油 小さじ1
2. 汁気をきり、全ての材料を入れて混ぜ合わせる。10分味をなじませてから器に盛る。
ご飯が進む青椒肉絲、あっという間に作れるエノキとホウレン草の炒め物、中華サラダで野菜たっぷりの献立です。
【主菜】子供も大好き！簡単チンジャオロース
©Eレシピ
調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：406Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）牛もも肉 (薄切り)180g
＜下味＞
酒 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
コショウ 少々
ニンニク (すりおろし)1片分
片栗粉 大さじ1
ゴマ油 小さじ1
太モヤシ 1袋
ピーマン 2個
赤ピーマン 2個
＜調味料＞
酒 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
オイスターソース 大さじ1
顆粒中華スープの素 小さじ1
サラダ油 大さじ1
【下準備】牛もも肉は幅5mmの細切りにし、＜下味＞の材料を順番通りに入れてもみ込み、15分置く。太モヤシは水に放ち、パリッとしたら水気をきる。
©Eレシピ
ピーマン、赤ピーマンは縦半分に切って、種とヘタを取り、牛もも肉に合わせて細切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油大さじ1/2を入れて強火にかけ、下味をつけた牛もも肉を炒める。肉の色が変わったらいったん取り出す。
©Eレシピ
2. (1)のフライパンに残りのサラダ油を入れて熱し、野菜を強火で炒める。全体に油がまわったら(1)と＜調味料＞を加え、サッと炒め合わせて汁気がなくなったら器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】エノキとホウレン草のバターしょうゆ
シンプルな美味しさでまた食べたくなる味。オムレツの具にしても美味。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：54Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）エノキ 1/2~1袋
ホウレン草 1/2束
バター 10g
しょうゆ 少々
【下準備】エノキは根元を切り落とし、食べやすい大きさに分ける。ホウレン草は根元を切り落としてきれいに水洗いし、長さ3cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにバターを入れて中火にかけ、エノキ、ホウレン草を加えて炒め合わせ、しんなりしたらしょうゆで味を調えて器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】白菜とちくわの中華風サラダ
白菜から出た水分でワカメをもどすので、調理の手間が省けます。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：70Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）白菜 3~4枚
塩 少々
ちくわ 2~3本 ワカメ (干し)大さじ1
顆粒チキンスープの素 小さじ1
ゴマ油 小さじ1
【下準備】白菜は太めのせん切りにする。ちくわは縦半分に切り、白菜と同じ太さの斜め切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 白菜を耐熱ボウルに入れて塩をからめ、ラップをして電子レンジで2分加熱する。
©Eレシピ
2. 汁気をきり、全ての材料を入れて混ぜ合わせる。10分味をなじませてから器に盛る。
©Eレシピ