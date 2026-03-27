ロングセラーモデルがリニューアル 「FRECIOUS dewo ii（フレシャス・デュオツー）」が登場
富士山のおいしい水が手軽に味わえる天然水ウォーターサーバー「FRECIOUS（フレシャス・デュオツー）」を提供している富士山GXホールディングス株式会社は、3月25日より「FRECIOUS dewo ii（フレシャス・デュオツー）」の発売を開始しました。
■必要な機能のみアップデートした「FRECIOUS dewo ii（フレシャス・デュオツー）」
発売から10年以上愛されてきたモデル「dewo」をアップデートして誕生したのが「FRECIOUS dewo ii」です。
また、注目したいのが、温度調整機能です。通常の冷水、温水に加えて、リクエストの多かった常温水と高温水の機能が追加。さらにミルク作りにも使えるECO温水や、冷たすぎる水が苦手な人のためにECO冷水も搭載されるなど、6つの温度で幅広い用途に対応しています。
内部にはUV-LEDが搭載され、定期的に照射することでサーバー内部を清潔な状態に保てます。日常的なお手入れの負担を軽減してくれるので、いつでも気持ちよく使えるというわけです。
■長く愛されるデザイン
プロダクトデザイナーの安積伸さんは、「壁紙に溶け込むように、設置環境に馴染む色を念頭に置いて『キナリ』と『スミクロ』を選んだ」と話します。壁紙や木目の家具にもよく合う「キナリ」と、薄墨や自然の石を思わせる淡いグレートーンの「スミクロ」はどちらも空間に上質な高級感を与えてくれるよう。
以前のモデルに比べ、ボタンの数は増えた「FRECIOUS dewo ii」について「ボタンは増えたが、操作性としてのシンプリシティを追求した」と話しました。
さらに新製品発表会にはアンバサダーを務めるラジオパーソナリティのクリス智子さん、インテリアスタイリストの石井佳苗さんも参加。普段からお水をよく飲むというクリスさんは「水を飲む場所は、一息つける場所」と話し、「FRECIOUS dewo ii」が自宅にあることで、自分らしくいられる場所や時間が増えたそう。圧迫感のないデザインも気に入っているといい「長い付き合いになりそう」と笑顔を見せていました。
実際に使用して便利さを体感しているのは石井さんです。水分不足になりがちだという石井さんですが「スープやお味噌汁を飲むときにも、温度調整が便利で、日常的に水分が取れるようになった」と話しました。
新しい生活が始まったり、心機一転したくなるこれからの季節。「好きなものを揃えられる季節でもあるので、そういう時に（「FRECIOUS dewo ii」を）気に入ってもらえたらうれしい」と最後に安積さんもアピールしていました。