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思春期の子育てアドバイザー道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて、「【中1不登校】3学期からゲーム漬け…このまま放置で学校に戻れますか？」と題した動画を公開。子供がゲームに逃げる本当の理由と、親が陥りがちな誤った対応について解説した。



動画では、中学1年生の息子を持つ親からの相談が紹介された。息子は3学期から不登校になり、家ではゲームばかりしているという。相談者は、子供との会話を増やすために「私も一緒にゲームをしますが、何が楽しいか分かりません」と苦悩を吐露。無理をして子供の趣味に合わせようとする親の姿が浮き彫りになった。



これに対し道山氏は、親が楽しさを理解できないまま無理にゲームに参加することは逆効果であると指摘する。「楽しくないことを無理やりやっても嫌がるだけ」であり、子供は親の無理な姿勢を敏感に感じ取るため、結果として親子の信頼関係を示す「愛情バロメータ」が下がってしまうという。



道山氏は、ゲーム以外でも子供が求めていることはあるとし、好きな料理を作ることや、単に話を聞いてあげることなど、「親も頑張れることにシフト」すべきだと提案した。無理なく愛情を届け、子供の活力を取り戻すことが先決であると説く。



さらに、今回のケースでは学校での人間関係のトラブルが背景にあることから、単なる家庭内の対応だけでは不十分な可能性にも言及。学校側へ友達関係の配慮を依頼することや、状況が改善しない場合は発達障害（ASDなど）の検査を行い、特性に応じた環境（特別支援学級やフリースクールなど）を選ぶことも重要だと解説した。



道山氏は、子供が社会性を身につけるための「ソーシャルスキルトレーニング（SST）」の活用も推奨し、適切な手順を踏むことで最終的には学校復帰や社会自立が可能になると結論付けた。