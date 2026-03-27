開幕当日…選手、スタッフに64万円の高級腕時計をプレゼント

米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスと開幕戦を戦い8-2で勝利した。試合前には、大谷翔平投手が全選手に4000ドル（約64万円）のセイコーの高級腕時計を贈ったことが話題になっている。さらに、選手だけではなく、スタッフにも贈ったことが明らかになるとネット上で称賛の声が上がっている。

米スポーツ専門局「ESPN」のアルデン・ゴンザレス記者は27日の試合開始2時間ほど前に、自身のXで「ドジャースの選手たちはロッカールームで2個のギフトをもらった。デーブ・ロバーツからトラベラー・ウイスキーのボトル。ショウヘイ・オオタニから『Let’s three-peat（3連覇しよう）』と書かれたカードとともに4000ドルのセイコーの腕時計」とつづった。大谷とセイコーはグローバルパートナーシップを結んでいる。

開幕戦で勝利投手になった山本由伸は、専門メディア「ザ・ドジャース・ブリード・ロス・ポッドキャスト・ネットワーク」公式YouTubeが公開した試合後会見でプレゼントに言及。「すごくシンプルにうれしく思うし、スタッフの方がすごくうれしそうにしていた。さすがな存在と感じました」と話した。

選手だけにとどまらず、スタッフにまでプレゼントしていたことが判明するとネット上のファンも感激。「スタッフに対してのエピソード好き」「スタッフさんまで含めると何人に贈ったんだろう」「世界で一番SEIKOの時計を購入してるのは大谷さんなのでは？」「選手はさておきスタッフにまで配るとは 感激するやろなぁ」「選手だけじゃなくスタッフにも！？」「ドジャーススタッフになりたい」などの声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）