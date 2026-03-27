暖かくなったら、夫婦で旅行へ。今のうちにスマホ代を見直して「y.u mobile」で節約しよう

シンプルな料金設計！無駄がなくて安心

y.u mobileの魅力は、何といっても料金のシンプルさにあります。

音声通話SIMの「シングル」プランは、月額1,070円（税込）で5GBのデータ容量が使えます。プランはどれもシンプルで、不要なオプションや複雑な契約条件がないため、「何を選んだらいいか分からない」と悩むこともありません。またU-NEXT（※）付きのプランがあるのもうれしいポイントです。

※U-NEXTは映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービスです。

現在のプランは図表1の通りです。

図表1

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データSMSあり：932円・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2）

筆者作成

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

すでにU-NEXTを利用している方は、y.u mobileにすると圧倒的にお得になります。通常、U-NEXTを単体で契約すると月額2,189円（税込）がかかりますが、y.u mobileのU-NEXT付きプラン「シングル U-NEXT」なら月額2,970円であるため、U-NEXTに＋781円でスマホが使えます。



さらに、毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入以外に、ギガのデータチャージも可能です。すでにU-NEXTをご利用中の方なら見逃せないサービスといえるでしょう。

当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように対象プランごとに毎月契約プランのギガが倍増します。



＜シングル（5GB）＞プラン

ギガ5GB+倍増特典ギガ5GB＝10GB

＜シングル U-NEXT（10GB）＞プラン

ギガ10GB+倍増特典ギガ10GB＝20GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



夫婦で契約すればもっとお得に！

現在、一般的な大手キャリアでスマホを契約している場合、1人あたり月々5,000円以上かかることもあります。夫婦2人で考えると、月10,000円以上、年間では12万円以上の出費になることも。

そこで活用したいのが、y.u mobileの「シェア U-NEXT」プラン。このプランでは、20GB（※最大50GB）を最大4人でシェア可能。音声通話SIMを2枚使っても、追加料金なしで利用できます

しかも、月額4,170円（税込）で動画配信サービス「U-NEXT」がついています。2人で使えば、1人あたり約2,085円でスマホ通信＋動画視聴が楽しめる計算になります。U-NEXT単体で契約するよりもお得で、さらにスマホ通信までカバーされるという魅力的な内容です。動画好きな夫婦には特におすすめです。



2人でギガを分け合えるから、使い方も自由自在

y.u mobileの「シェア U-NEXT」プランでは、通信容量を2人で分け合えるため、使い方に柔軟性が生まれます。

たとえば、外出が多いパートナーが多めにギガを使い、在宅が多い自分はWi-Fi中心でギガを控えめに、という使い方も可能。また、休日に一緒に動画を見たり、旅行中にスマホをたくさん使ったりする場合も、共有のギガがあると安心です。



ギガが余っても安心。最大100GBまで「永久繰り越し」

y.u mobileでは、使いきれなかったデータ容量を100GBまで永久に繰り越すことが可能です。

たとえば、月によってスマホの使用量が少ないときは、その分を翌月以降に回せるので、無駄なく使い切れます。「今月は控えめに使って、来月の旅行に備えよう」など、計画的にギガを使えるのもうれしいポイントです。



追加チャージも安いから、うっかり使いすぎても安心

「動画を見すぎてギガが足りなくなった……」というときも、y.u mobileなら心配ありません。追加のデータチャージが非常にリーズナブルに設定されており、1GB330円（税込）、10GBまとめて購入すると1,200円（税込）なので、1GB当たり120円で済みます。

しかも、追加チャージしたギガも「永久繰り越し」の対象になるので、買いすぎてもムダにはなりません。



「シェア U-NEXT」プランの詳細

現在の「シェア U-NEXT」プランは図表3の通りです。

図表3

プラン 料金 容量 シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※3）

筆者作成

※3 「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

⾳声通話SIMについては2枚⽬までは追加料⾦なしで利用（※）できるので、1人あたり月額2,085円（4,170円÷2）で使用できるということになります。

※注意点として、データSIMの場合は2枚目であっても追加料金がかかります。「SMSあり」は月額462円、「SMSなし」は月額330円。

3枚まで追加可能なので、最大4名（契約者1人＋追加SIM3枚）まで利用できるシェアプランになっています。

こちらのプランも当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように契約プランのギガが倍増します。



＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



どれくらいお得になる？ 一般的な大手キャリアと比較！

夫婦でy.u mobileの「シェア U-NEXT」プランを使うと、どれくらいお得かを以下のケースで考えてみます。



＜一般的な大手キャリアでのスマホ代とU-NEXTをそれぞれ単体で契約した場合＞

aさん スマホ代約5,000円＋U-NEXT月額2,189円＝7,189円

bさん スマホ代約4,000円＋U-NEXT月額2,189円＝6,189円

合計 13 ,378円（1人当たり6,689円）

上記のような場合、2人でy.u mobileの「シェア U-NEXT」プランに変更すると、月額料金を大きく削減できます（図表4）。

図表4



このように見てみると、いかにy.u mobileの「シェア U-NEXT」プランがお得であるかがわかります。

さらに、毎月1,200円分のU-NEXTポイントが付与されるため点も見逃せません。ポイントは、新作映画のレンタルや書籍購入に使えるほか、y.u mobileのギガチャージにも活用できますので、そのような点もお得です。



まとめ

スマホ代などの固定費を見直すことで、旅行や趣味に使えるお金に余裕が生まれます。特にy.u mobileは、シンプルでわかりやすい料金設計に加え、夫婦で使えばさらにお得になるシェアプランが魅力です。

U-NEXT付きプランなら通信とエンタメをまとめて管理でき、コストを抑えながら満足度の高い生活が実現できます。ギガの永久繰り越しや低価格の追加チャージもあり、日常から旅行まで安心して使える点も大きなポイント。これからの季節をより楽しむためにも、ぜひスマホ代の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。

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執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー