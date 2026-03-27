堂本光一＆加藤シゲアキ、新劇場「EXシアター有明」を徹底チェック！大橋和也＆寺西拓人もゲストで登場

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堂本光一（DOMOTO）と加藤シゲアキ（NEWS）が“世界の気になるSHOW”を徹底調査する特別番組『光一＆シゲのSHOWマン!! 豪華ゲスト集結!!東京ドリームパーク開業SP』が、3月27日23時15分から放送される。

■大橋和也＆寺西拓人W主演『AmberS-アンバース-』秘蔵VTRも初公開

堂本光一と加藤シゲアキが、“今見ておくべき、知っておくべきエンタメ”の真髄を深掘りしていく『光一＆シゲのSHOWマン!!』。通常は毎週月曜に放送している本番組が、今回は金曜の夜に舞台を移し、3月27日に開業したばかりの有明発・複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK （東京ドリームパーク／通称：TDP）」を、独自の視点から徹底的に深掘りしていく。

広大な敷地の中に、複数の音楽ホールや劇場、展示スペースなどを有するTDP。舞台を愛してやまない堂本と加藤が、とりわけ注目しているのが…客席最大1,546席、3階席で構成される劇場「EX THEATER ARIAKE （EXシアター有明）」。

なんと今回は、堂本と加藤がオープン直前の劇場を訪れ、特別視察を敢行。扉を開けた瞬間から、もう興奮が止まらない!?

4月25日に開場する「EXシアター有明」では、加藤がクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を務めるこけら落とし公演『AmberS-アンバース-』をはじめ、劇団☆新感線の完全新作舞台『アケチコ！～蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島～』など、豪華作品を次々と上演。ラインアップが発表された直後から、大きな話題を呼んでいる。

そこで今回は、『AmberS-アンバース-』でダブル主演を務める大橋和也（なにわ男子）＆寺西拓人（timelesz）、『アケチコ！』に出演する古田新太＆石田ニコルもゲスト出演。堂本＆加藤、吉村崇（平成ノブシコブシ）とともにTDPに集結し、各施設の醍醐味に迫るVTRを真剣な眼差しで見つめながら、熱いトークを繰り広げていく。

さらに今回は、それぞれの舞台作品の（秘）情報に加え、堂本も「初めてこういう映像を見た」と食いついた『AmberS-アンバース-』の稽古風景に密着した秘蔵VTRも初公開。しかも、そこには“加藤も想定外だった出来事”が発生した瞬間も収められていて…！ 大橋が「読みながら情景が浮かんできた」、寺西が「素直に感動した」と、心を動かされた加藤の脚本。ところが、本読みを終えた直後、加藤は脚本に50ヵ所の修正を加えることを決意。はたして、その理由とは？

■「SGCホール有明」の最新技術が明らかに

TDPの目玉施設としてもうひとつ外せないのが、「SGC HALL ARIAKE （SGCホール有明）」。最大5,000人を収容し、コンサートやライブを行うことに特化した同施設では、3月28日から『こけら落としプレミアシリーズ』を開催。B’zを筆頭に、山下達郎、サカナクションなど、豪華アーティストが続々と登場する。

そんな「SGCホール有明」には、“かつてないライブ体験ができる最新鋭のオーディオシステム”が搭載されていた…！ 今回はその最新技術の数々を、音にとことんこだわるサカナクションのライブを支え続けるPAエンジニア・佐々木幸生が解説。音のスペシャリストである佐々木も「革新的です」と、衝撃を受けた最新技術のスゴさが明らかになる。

さらに、TDPの各施設で開催されるイベント情報も放送される。

■番組情報

テレビ朝日系『光一＆シゲのSHOWマン!! 豪華ゲスト集結!!東京ドリームパーク開業SP』

03/27（金）23:15～24:15放送 ※一部地域を除く

■関連リンク

『光一＆シゲのSHOWマン!!』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/showman/

■【画像】番組メインビジュアル