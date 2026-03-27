世界初、「脳と機械を直結」の医療機器が医療保険コード取得―中国

中国国家医療保障局（医保局）によると、世界初の侵襲型ブレイン・マシン・インターフェース医療機器（脳内や脳表面に電極などのデバイスを直接留置し、脳信号を読み取ったり刺激を与えたりする医療機器）がこのほど、世界で初めて正式な製造販売許可を取得しました。医保局は発売からわずか2日後に、当該製品に医療保険コードを付与し、画期的な製品の製造販売許可から臨床応用に至るまでの重要な段階を円滑につなげることを成功させました。

神経信号処理、生体材料、人工知能（AI）などの技術が急速に進歩する状況にあって、ブレイン・マシン・インターフェースはSFでの発想から臨床応用に移行しつつあります。この技術は脳の電気信号を解読することで人間の脳と外部デバイスとの精密な相互作用を実現し、運動、感覚、言語などの機能障害や神経精神疾患の患者に、新たなリハビリの方法を提供するものです。

製造販売が今回認可された「埋め込み型ブレイン・マシン・インターフェース手部運動機能代償システム」は、主に脊髄損傷による高位脊髄損傷患者（脊髄の脳に近い上部に損傷がある患者）を対象にしています。このタイプの患者は、脳と四肢をつなぐ脊髄が損傷しているため、手部の機能を完全に喪失しており、重度の場合は生涯にわたって麻痺が続きます。リハビリは極めて難しく、家族の介護負担も極めて大きいのが現状です。中国の脊髄損傷患者は370万人を超えており、年間で約9万人のペースで増加しています。

当該製品は、患者の頭蓋内に硬貨大の低侵襲デバイス（生体への負担が少ない機器）を埋め込むことで、脳の電気信号をリアルタイムで収集して解読し、患者が自分の意思によって外部の空気圧駆動式のグローブを操作して、物をつかむ、取る、水を飲むなどの日常動作を自立して行うことを可能にします。患者は手術からわずか1カ月後に、自宅で自らの意志による操作を実現できます。（提供/CGTN Japanese）