三代目 J SOUL BROTHERS、『Numéro TOKYO』特装版表紙に登場　15周年特集を掲載

三代目 J SOUL BROTHERSがカバーを飾る『Numéro TOKYO』5月号特装版（増刊／扶桑社）が2026年3月27日（金）に発売される。

【写真】三代目 J SOUL BROTHER、都内のホテルで撮影を敢行

『Numéro TOKYO』5月号特装版（増刊）カバーに、デビュー15周年目を迎えた三代目 J SOUL BROTHERSが登場。特装版（増刊）のみで手に入れることのできる別冊付録「ヌメロ・トウキョウ オム」では、「SEVEN, AS ONE：変わらず、隣に」と題し、24ページにわたって大特集。15周年という節目に集まったのは、都内のホテル。誌面ではステージでは見せない素顔の瞬間を切りとって掲載。

また15年目を迎えたそれぞれの現在地に迫るソロインタビューも収録。「いま続けられていることは“奇跡”とも言えるべきこと」（NAOTO）「同じ道を伴走する6人の存在は大きかった」（小林直己）「メンバーが揃ったときにものすごく大きな七角形が描けている」（ELLY）と語ったりなど、“7人であること”の意味をあらためて見つめ直す内容となっているという。

そのほかヌメロ・トウキョウ公式YouTubeチャンネルでは、撮影メイキング動画が3月27日（金）に公開される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）