ユ・スンホ×イ・ヘリ×ビョン・ウソク×カン・ミナ、四角関係の恋愛模様… 韓国ドラマ『花が咲けば、月を想い』DVD発売決定＜キャスト・あらすじ＞
俳優のユ・スンホ、イ・ヘリが主演する韓国ドラマ『花が咲けば、月を想い』のDVD-BOX 1が4月1日に発売されることが決定した。
【画像】ブックレットなど…『花が咲けば、月を想い』DVD特典
同作は、禁酒令が布かれた朝鮮時代を舞台にした、酒の密造で生きる女性と、酒を取り締まる役人のピュアラブロマンス時代劇。ロマンス時代劇でありながら、ミステリー要素や過去の因縁などが絶妙に混在し、奥深いストーリーで視聴者を惹きつけた。また、同作で主演のイ・ヘリはKBS演技大賞のミニシリーズ部門女性優秀演技賞を受賞、共演のビョン・ウソク、カン・ミナ（gugudan）は新人賞を受賞し、若手俳優たちの活躍も注目された作品となっている。
主演を務めたユ・スンホは、子役出身で『ドラゴン桜＜韓国版＞』といった日本原作の作品にも出演する俳優。ドラマから映画まで幅広く活躍するユ・スンホが『仮面の王 イ・ソン』から約4年ぶりの時代劇で、堅物だが気品あふれる役人ヨンを演じている。正義にまっすぐで、恋には奥手なヨンをリアルに表現し、ふと見せる優しい笑顔でときめきを与える。
そして、お嬢様の身分でありながら借金返済のために、酒の密造に手を出すロソを『善意の競争』『九尾の狐とキケンな同居』のイ・ヘリが務める。初挑戦の時代劇で、人生を変えようとする負けん気の強いヒロインをのびのびと演じ、その凛とした眼差しに引き込まれる。
禁酒令の布かれた時代に、酒の密造に手を出したロソと、そんな彼女を追う役人のヨン。性格も立場も正反対な2人が、運命を共にする中で次第に惹かれ合っていく様子や、素直になれない胸キュンシーンは必見。宮廷内での陰謀や過去の縁などのミステリー要素が絡み合い、ハラハラドキドキする展開が見どころとなる。
また、『ソンジェ背負って走れ』のビョン・ウソク、『ホテルデルーナ』のカン・ミナも出演。ロソとヨンの関係に、ウソク扮する世子イ・ピョと、ミナ扮するお嬢様ハン・エジンが加わった、四角関係の恋愛模様にも注目。そんな4人の、やがては国をも動かしていく恋と友情の展開は胸を熱くさせる。
DVD-BOX 1には、本編韓国語版に加え、日本語吹替版も収録。メイキングや、出演キャストによるインタビューなど、豪華特典映像も。封入特典には、ここだけのトレーディングカードや、ポストカードが封入され、U-NEXT Asia ONLINE STOREでの限定発売となる。DVD-BOX 2については5月の発売を予定している。
■スタッフ
演出：ファン・インヒョク
脚本：キム・アロク
■キャスト
ユ・スンホ、イ・ヘリ、ビョン・ウソク、カン・ミナ ほか
■ストーリー
禁酒令の布かれた朝鮮時代。両班の娘ロソは貧しい暮らしのため身を粉にして働いていた。だがある日、酒が高額で取引されるのを目撃し、今の暮らしを変えようと父から教わった酒を密造し始める。一方、一族の期待を背負い上京してきた青年ナム・ヨン。科挙に合格し監察となった彼は、ロソの家に引っ越して来る。ロソが酒を売っているとは露知らず、酒を取締まるヨンは、いつの間にかロソと深く関わっていき…。
【画像】ブックレットなど…『花が咲けば、月を想い』DVD特典
同作は、禁酒令が布かれた朝鮮時代を舞台にした、酒の密造で生きる女性と、酒を取り締まる役人のピュアラブロマンス時代劇。ロマンス時代劇でありながら、ミステリー要素や過去の因縁などが絶妙に混在し、奥深いストーリーで視聴者を惹きつけた。また、同作で主演のイ・ヘリはKBS演技大賞のミニシリーズ部門女性優秀演技賞を受賞、共演のビョン・ウソク、カン・ミナ（gugudan）は新人賞を受賞し、若手俳優たちの活躍も注目された作品となっている。
そして、お嬢様の身分でありながら借金返済のために、酒の密造に手を出すロソを『善意の競争』『九尾の狐とキケンな同居』のイ・ヘリが務める。初挑戦の時代劇で、人生を変えようとする負けん気の強いヒロインをのびのびと演じ、その凛とした眼差しに引き込まれる。
禁酒令の布かれた時代に、酒の密造に手を出したロソと、そんな彼女を追う役人のヨン。性格も立場も正反対な2人が、運命を共にする中で次第に惹かれ合っていく様子や、素直になれない胸キュンシーンは必見。宮廷内での陰謀や過去の縁などのミステリー要素が絡み合い、ハラハラドキドキする展開が見どころとなる。
また、『ソンジェ背負って走れ』のビョン・ウソク、『ホテルデルーナ』のカン・ミナも出演。ロソとヨンの関係に、ウソク扮する世子イ・ピョと、ミナ扮するお嬢様ハン・エジンが加わった、四角関係の恋愛模様にも注目。そんな4人の、やがては国をも動かしていく恋と友情の展開は胸を熱くさせる。
DVD-BOX 1には、本編韓国語版に加え、日本語吹替版も収録。メイキングや、出演キャストによるインタビューなど、豪華特典映像も。封入特典には、ここだけのトレーディングカードや、ポストカードが封入され、U-NEXT Asia ONLINE STOREでの限定発売となる。DVD-BOX 2については5月の発売を予定している。
■スタッフ
演出：ファン・インヒョク
脚本：キム・アロク
■キャスト
ユ・スンホ、イ・ヘリ、ビョン・ウソク、カン・ミナ ほか
■ストーリー
禁酒令の布かれた朝鮮時代。両班の娘ロソは貧しい暮らしのため身を粉にして働いていた。だがある日、酒が高額で取引されるのを目撃し、今の暮らしを変えようと父から教わった酒を密造し始める。一方、一族の期待を背負い上京してきた青年ナム・ヨン。科挙に合格し監察となった彼は、ロソの家に引っ越して来る。ロソが酒を売っているとは露知らず、酒を取締まるヨンは、いつの間にかロソと深く関わっていき…。