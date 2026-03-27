【ルーミア illustration by 羽々斬 1/7 スケールフィギュア】 予約期間：3月27日10時～5月18日23時59分 発送：11月予定 価格：20,900円

フリューは、同社のホビーブランド「F:NEX」より「ルーミア illustration by 羽々斬 1/7スケールフィギュア」を発売する。価格は20,900円。受注販売となり、3月27日10時から5月18日23時59分までFURYU HOBBY MALLなどで予約を受け付ける。商品の発送は11月の予定。

本商品は、「東方Project」の宵闇の妖怪「ルーミア」を、イラストレーター「羽々斬（うーうーざん）」氏監修のもと1/7スケールフィギュア化したもの。イラストならではの「光」の彩色表現が特長で、髪の毛はメタリック塗装を施し、月明かりを浴びて発光しているかのような輝きを再現している。さらに、台座にはパール塗装を重ね、見る角度によってキラキラと表情を変える幻想的な仕上がりになっている。ふわっと風になびく髪やスカート、足元のダイナミックな台座の造形も見どころ。

また、FURYU HOBBY MALL限定で「表情差し替えパーツ」が付属する。

【イメージ画像】【FURYU HOBBY MALL 限定特典「表情差し替えパーツ」】

にっこりと笑う口元から覗く小さなギザ歯が、少女のようなあどけなさに潜む、妖怪としての狂気を感じさせる

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「ルーミア illustration by 羽々斬 1/7 スケールフィギュア」概要

【作品名】東方 Project

【SKU】AMU-FNX1235

【価格】20,900円

【販売形態】受注販売

【商品サイズ】全高:約240mm(エフェクト・髪飾り含む)

【仕様】プラスチック製 塗装済み完成品

【原型】磯+ゆーきち(モワノー)

【彩色】ひのきや

【撮影】Vaistar studio

【FURYU HOBBY MALL特典】表情差し替えパーツ

【予約受付期間】3月27日10時～5月18日23時59分

【お届け時期】11月発送予定

【ブランド】F:NEX

【商品タイプ】スケールフィギュア

【予約場所】 FURYU HOBBY MALL ほか

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