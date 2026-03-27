スカイラインが生産終了へ！次期モデルの登場はいつ？

2025年5月、日産が発表した経営再建計画「Re:Nissan」において、「スカイライン」の次期モデルの登場が明言されました。

1957年に登場したスカイラインは、およそ70年にわたって日産を代表するモデルとして君臨してきました。

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ただ、現行モデルは2014年の登場から12年以上フルモデルチェンジがおこなわれておらず、販売台数も決して好調とは言えません。

一方、2021年には星野朝子副社長（当時）が「日産は決してスカイラインをあきらめない」と発言するなど、その動向に注目が集まっていました。

2026年3月現在、日産は次期スカイラインの詳細を明らかにしていませんが、販売店では若干の動きがあるようです。

都内の日産販売店関係者は次のように話します。

「2026年3月頭に、スカイラインの現行モデルの生産終了が日産から通達されました。

現時点では『400R リミテッド』の生産枠がわずかに残っていますが、遅かれ早かれすべてのグレードが在庫販売のみというかたちになると思います。

これにより、スカイラインの現行モデルはひと区切りになりますが、次期モデルがすぐに登場するかというと、そうではないようです。

スカイラインの生産は栃木工場でおこなわれていますが、そこでは『フェアレディZ』や『アリア』などが同じラインで生産されています。

そのため、スカイラインの現行モデルの生産が終わったからといって、すぐに次期スカイラインの生産を始める必要はありません。

おそらく、次期スカイラインの登場は、早くて2027年前半になるのではないかと思います」

次期スカイラインは「ガソリン車」で登場するかも？

では、次期スカイラインはどのようなモデルとなるのでしょうか？

前出の日産販売店関係者は次のように話します。

「日産から正式にアナウンスがあったわけではありませんが、次期スカイラインが2027年にも登場することを考えると、いわゆる『ビッグマイナーチェンジ』になるのではないかと予想します。

具体的には、プラットフォームやパワートレインは現行モデルのものを継承しつつ、エクステリアデザインは大きく変更するかたちになると思います。

簡単に言えば、2022年に登場した『フェアレディZ』と同じイメージです。

フェアレディZの場合、型式名は『Z34』から『RZ34』へと変わりましたが、スカイラインの場合も『V37』から『RV37』のようになるのではないでしょうか。

フルモデルチェンジではないということは、当初うわさされていたBEV化は見送られたということでもあります。

スカイラインのようなモデルは、やはりガソリンエンジンの走りを楽しまれるお客様が多いため、この点はむしろポジティブにとらえています。

エクステリアデザインについては、フェアレディZのように過去のモデルからインスピレーションを受けたものになると思います。

あくまで個人的な意見ではありますが、かつての『ケンメリ』のようなテイストが見られるとうれしいですね」

※ ※ ※

日産のイヴァン・エスピノーサ社長は、同じく日産を代表するモデルである「GT-R」についても、将来的に復活する可能性を示唆しています。

現在では独立した別のモデルとなっているスカイラインと GT-Rですが、両車のモデルチェンジにあわせて、およそ四半世紀ぶりに「スカイライン GT-R」の名が復活するのかどうかにも注目が集まります。