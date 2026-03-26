無印良品、見つけたら即買い！40代OLが「ずっとリピートしてる」と語る病みつき食品3選
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シンプルに暮らす40代OLが、無印良品のおすすめ食品を紹介する動画を公開した。
動画では、40代のOLが「病みつきになる」と語る無印良品の食品を3つ厳選して紹介。手軽に楽しめるドリンクから、独特のフレーバーが魅力のスナックまで、何度もリピート購入しているというアイテムが選ばれた。
最初に紹介されたのは「カフェインレス カフェオレベース（590円）」。希釈タイプで、好みの量の牛乳や豆乳を加えるだけで手軽にカフェオレが作れる。「ノンカフェインだけど、とっても美味しい」と語り、日常的に愛飲している様子を見せた。
次に登場したのは、季節感あふれる「桜グリーンティー（390円）」。お湯を注ぐと桜の風味が広がり、「春っぽくて癒される」とコメント。その味わいを「桜餅みたい」と表現し、和菓子との相性も抜群だと紹介した。
最後に「これ美味しすぎる」と絶賛したのは「ポテトチップス トマト＆バジル味（180円）」である。袋から出したチップスを手に取り、その魅力を力説。「トマトの酸味とバジルの香りが病みつきになる」そうで、「他にはないフレーバーだからずっとリピートしてる」と、お気に入りの一品であることを明かした。
今回紹介された商品は、いずれも日常にささやかな楽しみや癒やしを与えてくれるものばかり。特に、他では味わえないフレーバーという視点は、数ある無印良品の食品の中から自分だけのお気に入りを見つけるヒントになりそうだ。
動画では、40代のOLが「病みつきになる」と語る無印良品の食品を3つ厳選して紹介。手軽に楽しめるドリンクから、独特のフレーバーが魅力のスナックまで、何度もリピート購入しているというアイテムが選ばれた。
最初に紹介されたのは「カフェインレス カフェオレベース（590円）」。希釈タイプで、好みの量の牛乳や豆乳を加えるだけで手軽にカフェオレが作れる。「ノンカフェインだけど、とっても美味しい」と語り、日常的に愛飲している様子を見せた。
次に登場したのは、季節感あふれる「桜グリーンティー（390円）」。お湯を注ぐと桜の風味が広がり、「春っぽくて癒される」とコメント。その味わいを「桜餅みたい」と表現し、和菓子との相性も抜群だと紹介した。
最後に「これ美味しすぎる」と絶賛したのは「ポテトチップス トマト＆バジル味（180円）」である。袋から出したチップスを手に取り、その魅力を力説。「トマトの酸味とバジルの香りが病みつきになる」そうで、「他にはないフレーバーだからずっとリピートしてる」と、お気に入りの一品であることを明かした。
今回紹介された商品は、いずれも日常にささやかな楽しみや癒やしを与えてくれるものばかり。特に、他では味わえないフレーバーという視点は、数ある無印良品の食品の中から自分だけのお気に入りを見つけるヒントになりそうだ。
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チャンネル情報
心豊かに過ごす「シンプルライフ」に憧れるアラフォーです。片付け,資格勉強,ジュエリーに目覚め、2023年、時間を作るため1,000個以上のモノを手放す。2024年、増えた時間でYoutubeと資格勉強開始。2025年、記憶に残らない消費を控えるべく、なるべく買わない暮らしスタート。