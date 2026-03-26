今選ばれている投資信託はどれ？2026年に成長が期待される銘柄を徹底解説します！
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投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で「今選ばれている投資信託はどれ？2026年に成長が期待される銘柄を徹底解説します！」と題した動画を公開。戦争やインフレなどで市場が不安定な中、2026年3月版として5つのおすすめ投資信託を挙げ、どんな状況でも投資スタンスを「ブレないこと」が重要だと解説した。
まず、鳥海氏は王道の投資先として「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」を挙げた。戦争、原油高、インフレといった不安要素があるものの、過去の歴史を振り返るとS&P500は下落しても数カ月～2年で回復してきたと指摘。「株価が上がる源泉は利益にある」と述べ、企業の利益（EPS）が成長し続ける限り、期待感の増減（PER）による一時的な下落はあっても株価は伸び続けると説明した。
続いて「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」を紹介。現代の製品は一つの国で作られるものではないとし、GPUを例に設計はアメリカ、製造は台湾、装置はオランダ、メモリは韓国といったように、世界中の企業が関わっていることを解説。「利益はもはやアメリカだけで生まれるものではない」とし、AI時代においてアメリカ以外の国にも「代替不可能な企業」が多数出現していると語った。事実、直近1年間のリターンでは、全世界株式がS&P500を上回っているという。
さらに、ハイリスク・ハイリターンな投資先として「ニッセイNASDAQ100」にも言及。ITバブル崩壊時に80%下落した歴史に触れつつも、その後の驚異的な成長により、100万円の投資が30年後には5,790万円になったというシミュレーション結果を提示。ウォーレン・バフェット氏の「10年持てないなら、10分すら持つべきではない」という言葉を引用し、大きな値動きに動じず長期保有できる精神力を持つ人向けの投資先だと位置づけた。
鳥海氏は、他にも「eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）」や「eMAXIS Slim 新興国株式」を挙げ、それぞれの強みとリスクを解説。結論として、どの投資先を選ぶにせよ、目先の株価変動に一喜一憂するのではなく、企業の利益成長という本質を見据え、自身の投資スタンスを貫くことの重要性を訴えた。
まず、鳥海氏は王道の投資先として「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」を挙げた。戦争、原油高、インフレといった不安要素があるものの、過去の歴史を振り返るとS&P500は下落しても数カ月～2年で回復してきたと指摘。「株価が上がる源泉は利益にある」と述べ、企業の利益（EPS）が成長し続ける限り、期待感の増減（PER）による一時的な下落はあっても株価は伸び続けると説明した。
続いて「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」を紹介。現代の製品は一つの国で作られるものではないとし、GPUを例に設計はアメリカ、製造は台湾、装置はオランダ、メモリは韓国といったように、世界中の企業が関わっていることを解説。「利益はもはやアメリカだけで生まれるものではない」とし、AI時代においてアメリカ以外の国にも「代替不可能な企業」が多数出現していると語った。事実、直近1年間のリターンでは、全世界株式がS&P500を上回っているという。
さらに、ハイリスク・ハイリターンな投資先として「ニッセイNASDAQ100」にも言及。ITバブル崩壊時に80%下落した歴史に触れつつも、その後の驚異的な成長により、100万円の投資が30年後には5,790万円になったというシミュレーション結果を提示。ウォーレン・バフェット氏の「10年持てないなら、10分すら持つべきではない」という言葉を引用し、大きな値動きに動じず長期保有できる精神力を持つ人向けの投資先だと位置づけた。
鳥海氏は、他にも「eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）」や「eMAXIS Slim 新興国株式」を挙げ、それぞれの強みとリスクを解説。結論として、どの投資先を選ぶにせよ、目先の株価変動に一喜一憂するのではなく、企業の利益成長という本質を見据え、自身の投資スタンスを貫くことの重要性を訴えた。
YouTubeの動画内容
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