【トミカアイスクリームケーキ】 4月1日より通年販売 価格：4,300円

B‐Rサーティワンアイスクリームは、ミニカー「トミカ」との初コラボレーション商品「トミカアイスクリームケーキ」を4月1日より発売する。価格は4,300円。

本商品ははたらく車が大集合した特別なトミカアイスクリームケーキ。子どもが大好きな街のヒーローである消防車、救急車、パトロールカーがチョコレートに登場し、ホイールローダや信号機、標識、人のピックもついているので、シチュエーションを考えながら自由に飾って、トミカで遊ぶときのワクワクがケーキでも楽しめる。

消防車やパトロールカー、工事車両が並んだかっこいいデザインのフィルムや、にぎやかなサーティワンタウンの様子をイメージした台紙は、サーティワンのお店やアイスクリームを持った子どもがいたりと、わくわくするデザインとなっている。フレーバーはポッピングシャワーとチョップドチョコレート。

さらに、サーティワンの大人気フレーバー「ポッピングシャワー」を乗せたトラックのトミカが付いてくる。付属の車体用シールとカラフルなフレーバーシールを貼れば、自分だけのオリジナルトラックが完成する。

(C)TOMY「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。