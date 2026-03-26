開催：2026.3.26

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 0 - 7 [ヤンキース]

MLBの試合が26日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとヤンキースが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブ、対するヤンキースの先発投手はマックス・フリードで試合は開始した。

2回表、7番 ホセ・カバジェロ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 SF 0-1 NYY、8番 ライアン・マクマーン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 SF 0-3 NYY、1番 トレント・グリシャム 初球を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでヤンキース得点 SF 0-5 NYY

5回表、5番 ジアンカルロ・スタントン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 SF 0-6 NYY、さらにショートが悪送球でヤンキース得点 SF 0-7 NYY

試合は0対7でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのマックス・フリードで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はジャイアンツのローガン・ウェブで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでジャイアンツは0勝1敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位。一方ヤンキースは1勝0敗で（ア・リーグ）東地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-26 12:02:29 更新