　25日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比130円高の5万3610円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3749.62円に対しては139.62円安。出来高は7977枚となっている。

　TOPIX先物期近は3634ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.99ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53610　　　　　+130　　　　7977
日経225mini 　　　　　　 53610　　　　　+130　　　124655
TOPIX先物 　　　　　　　　3634　　　　 +13.5　　　　8746
JPX日経400先物　　　　　 32950　　　　　 +55　　　　 657
グロース指数先物　　　　　 718　　　　　　+1　　　　 546
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース