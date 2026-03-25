日経225先物：25日22時＝130円高、5万3610円
25日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比130円高の5万3610円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3749.62円に対しては139.62円安。出来高は7977枚となっている。
TOPIX先物期近は3634ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.99ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53610 +130 7977
日経225mini 53610 +130 124655
TOPIX先物 3634 +13.5 8746
JPX日経400先物 32950 +55 657
グロース指数先物 718 +1 546
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3634ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.99ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53610 +130 7977
日経225mini 53610 +130 124655
TOPIX先物 3634 +13.5 8746
JPX日経400先物 32950 +55 657
グロース指数先物 718 +1 546
東証REIT指数先物 売買不成立
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