ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > Metaがメタバースから社内AI活用推進に戦略転換 - CTOが責任者に就任 Metaがメタバースから社内AI活用推進に戦略転換 - CTOが責任者に就任 Metaがメタバースから社内AI活用推進に戦略転換 - CTOが責任者に就任 2026年3月25日 16時16分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ Meta CTO(最高技術責任者)のAndrew Bosworth氏が、同社の社内AI活用推進プログラム「AI For Work」の統括責任者に就任した。同社はAIネイティブのスタートアップとの競争に対応するため、機動的な組織運営を目指している。AI For Workはそれに取り組む重要なイニシアティブで、これまで同社のCISOであるGuy Rosen氏が率いていたが、Bosworth氏が引き継ぐ。. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト Metaがペルシャ湾の海底ケーブル敷設プロジェクトを一時停止、中東の戦闘激化で MetaとAMD、1000億ドル超のAIチップ取引に合意 - NVIDIAに続く契約 MetaがNVIDIAと大規模・複数年契約、次世代チップ「Vera Rubin」を大量購入へ