映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』とクリスピー・クリーム・ドーナツのコラボレーションドーナツ4種が、4月8日よりクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗で期間限定販売されることが発表された。

【画像あり】マリオやヨッシーなどがドーナッツに ラインナップ一覧

コラボドーナツは、マリオ・ヨッシー・チコをモチーフにした3種と、「ハテナブロック」をモチーフにした1種の計4種がラインナップされる。

『マリオ ストロベリー』は、赤いストロベリーアイシングでコーティングしたドーナツ。マリオの衣装をイメージした赤と青のスプリンクルと、星型のシュガースプレーをトッピングし、マリオのトレードマークである帽子のピックがあしらわれている。

『ヨッシー カスタード エッグ』は、ヨッシーのタマゴをイメージしたドーナツ。ホワイトチョコでコーティングした上にヨッシーのタマゴのもようをイメージした楕円の緑色のプレートチョコがのせられ、中には北海道産ミルク入りのカスタードクリームが入っている。

『チコ & ブルーベリー ギャラクシー』は、映画の重要キャラクターであるチコを主役に据えた一品だ。ホワイトチョコでコーティングしたドーナツの上にピンクのストロベリーコーティングと黄色のプリン風味コーティングを施し、さらにブルーベリーのナパージュで銀河の世界を表現している。銀色のアラザンとチコのモナカがトッピングされている。

『ハテナブロック ボックス（1個）』は、「ハテナブロック」をデザインした正方形のボックスにカスタード風味コーティングのドーナツが1つ入った商品だ。ドーナツには「ヨッシーのタマゴ」「スーパーキノコ」「ファイアフラワー」「アイスフラワー」「アカこうら」の全5種類からランダムで“アイテム”のピックが1つ付属し、開封するまで中身がわからない仕掛けとなっている。

コラボ期間中は、渋谷シネタワー店が映画の世界を表現した特別な内装となる。マリオやヨッシーのほか、ピーチ姫やキノピオ、クッパJr.など映画に登場するキャラクターたちが描かれた装飾が施され、特別なフォトスポットも設置される。

あわせて、コラボドーナツ3種に定番の『オリジナル・グレーズド®』や『ダブル チョコ クランチ』を詰め合わせた『ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）』が、映画の世界を描いた限定デザインのボックスで提供される。限定ボックスはなくなり次第終了となる。また、コラボデザインのエコバッグが4,000枚限定で販売される。

さらに、『ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）』の購入者には限定デザインのステッカーがプレゼントされる。ステッカーは「マリオ」「ヨッシー」「ロゼッタ＆チコ」の3種類で、1箱につきランダムで1枚が配布される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）