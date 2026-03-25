Soalaが、2026年秋にユニバーサルミュージックからメジャーデビューすることを発表した。なお本情報は、3月24日に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で開催したワンマン公演＜Soala ONE MAN LIVE 2026 ~Aile~＞にてアナウンスされた。

このZepp DiverCity公演は、Soala自身が音楽活動に悩みもがいていた頃、ただ何者でも無いバックダンサーとして立ったあの時以来、今回自身初のZeppワンマン公演として強い意志を持って立つステージになったという。そんな中で発表されたメジャーデビューの発表に、これまで応援したきたファンは歓喜に包まれたとのこと。

ライブでは、最新曲「声の軌跡」を歌唱し、その他にも恋愛ソングとしてSNSで多くの共感を集める「すれ違い」や、Soalaの人生観が詰まった楽曲たちをアンコール含めて全21曲を披露した。

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◾️Soala コメント

この度、Soalaは2026年秋にユニバーサルミュージックからメジャーデビューすることが決定しました。

まずは本当にSoalaを応援してくれているファンの皆様、支えてくださった全ての皆様に感謝を伝えたいです。

ありがとうございます!!

自分の芯にある｢自分の音楽で誰かを救いたい｣｢みんなの居場所を作り続ける｣という想いはブレることなく

1つの通過点として一度きりの人生、新たな挑戦を続けていきたいなと思います!!

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写真◎ハヤシマコ

◾️＜Soala ONE MAN LIVE 2026 ~Aile~＞セットリスト

2026年3月24日（火）Zepp DiverCity (TOKYO) 18:00／19:00 ▼セットリスト

OP映像

M1 Alive

M2 Prolog

M3 Bluem

M4 君が悪いのに

M5 Lie

M6 これでサヨナラ… (新曲)

M7 声の軌跡

M8 自分勝手（Aco ver）

M9 すれ違い（Aco ver.）

M10 Boon

M11 Dead or Love

M12 恋花火

M13 青春ロックンロール

M14 COODINATE

M15 D.I.E.T.

M16 顔晴れ

M17 Story

M18 HOPE

M19 Glorious EN1 あの子

EN2 君に夢中Remix ver.

◾️「声の軌跡」

2026年1月28日 リリース

配信：https://Soala.lnk.to/koenokiseki

◾️タイアップ／TVアニメ『真夜中ハートチューン』

2026年1月6日（火）よる11時よりカンテレ・フジテレビ系全国ネット“火アニバル!!”枠、BS朝日ほかにて放送開始！ ▼放送情報

カンテレ・フジテレビ系全国ネット“火アニバル!!”枠

2026年1月6日（火）より毎週火曜 よる11時〜

BS朝日“アニメA”枠

2026年1月9日（金）より毎週金曜 よる11時〜

※放送日時は予告なく変更の可能性がございます ▼STAFF

原作：五十嵐正邦 『真夜中ハートチューン』（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：高橋雅之

シリーズ構成・脚本：菅原雪絵

キャラクターデザイン：下谷智之

サブキャラクターデザイン：保村 成/染谷友梨花/菊池明紘/みき尾

色彩設計：佐々木 梓

美術監督：三宅昌和

美術設定：上垣裕起子

撮影監督：廣島颯太（ゆめ太カンパニー）

撮影監督補佐：林 昭夫

オフライン編集：丹 彩子（グラフィニカ）

オンライン編集：クープ

3D・CG：野元 力

3D・CGレイアウト：林 亜美

2Dデザイン・UIワークス：ゆめ太カンパニー

音楽：高橋邦幸(MONACA)

音響監督：森田祐一

音響制作：月虹/インスピオンエッジ

アニメーション制作：月虹

プロデュース：NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン

製作：『真夜中ハートチューン』製作委員会 ▼CAST

山吹有栖：CV.安田陸矢

井ノ華六花：CV.瀬戸桃子

日芽川寧々：CV.大久保瑠美

霧乃イコ：CV.鈴代紗弓

雨月しのぶ：CV.伊藤美来

安藤檸檬：CV.花澤香菜 ▼主題歌

オープニングテーマ：星街すいせい『月に向かって撃て』

エンディングテーマ：Soala『声の軌跡』 ▼イントロダクション

深夜１人ベッドの上――

キミの声だけが救いだった 財閥の御曹司であり、全てにおいて完璧を目指す山吹有栖は、100％完璧になるために必要な『あと１％』を探している。

それは毎晩のように聞いていたラジオ『真夜中ハートチューン』の配信者『アポロ』。

しかし、彼女は中１の終わり、有栖に何も告げずに突然配信をやめてしまった。 そして高校２年生の春。

有栖は策を巡らし、女子高から共学化した楓林高校の生徒になる。

顔も本名も知らないアポロの手がかりはただひとつ――『声』。

ある日、聞き覚えのある声に導かれ、有栖が駆け込んだ先は放送部。

そこには“声に関わる仕事”を夢見る４人の少女がいた。 歌手を目指す井ノ華六花。

声優になりたい日芽川寧々。

VTuberとして活動する霧乃イコ。

アナウンサー志望の雨月しのぶ。

ところが、どの少女にもアポロの面影があって――!? 有栖は4人全員の『声』の夢を叶えると宣言する。

かつて交わしたアポロとの約束を果たすため――

ひたむきに夢を追う少女たちと有栖の『声』物語開幕！ ▼公式SNS

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