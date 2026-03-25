BTS・Jimin、原宿エリアの交通広告に登場 駅構内の柱や階段などに大規模ビジュアル LADORポップアップストアも開催
7人組グループ・BTSのJiminがブランドアンバサダーを務める韓国ヘアケア専門ブランドLADOR（ラドール）が、23日〜30日の期間限定で原宿エリアにて交通広告を展開中。
【画像】駅構内で展開されるBTS・Jiminの交通広告
本施策では、LADORの人気商品「パフュームヘアオイル」シリーズから登場した新商品「エンジェルミュゲ」の世界観を表現。清楚でクリーンなスズランの香りをイメージし、ビジュアル全体には透明感のあるブルーを基調としたデザインを採用している。ブランドアンバサダーであるJiminのビジュアルとともに、LADORが提案する洗練されたヘアケアの魅力を発信している。
期間中は、JR原宿駅とメトロ明治神宮前駅にて、駅構内の柱や階段などを活用した大規模広告を展開。
また、原宿の＠cosme TOKYOでは、25日〜30日の期間にポップアップイベントを開催予定。トレンドの発信地である原宿エリアにおいて、同時期に交通広告とポップアップを展開することで、ブランドの世界観をより多くの来訪者に体感してもらう機会を創出する。
【画像】駅構内で展開されるBTS・Jiminの交通広告
本施策では、LADORの人気商品「パフュームヘアオイル」シリーズから登場した新商品「エンジェルミュゲ」の世界観を表現。清楚でクリーンなスズランの香りをイメージし、ビジュアル全体には透明感のあるブルーを基調としたデザインを採用している。ブランドアンバサダーであるJiminのビジュアルとともに、LADORが提案する洗練されたヘアケアの魅力を発信している。
期間中は、JR原宿駅とメトロ明治神宮前駅にて、駅構内の柱や階段などを活用した大規模広告を展開。
また、原宿の＠cosme TOKYOでは、25日〜30日の期間にポップアップイベントを開催予定。トレンドの発信地である原宿エリアにおいて、同時期に交通広告とポップアップを展開することで、ブランドの世界観をより多くの来訪者に体感してもらう機会を創出する。