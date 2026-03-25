現在『葬送のフリーレン』第2期を放送中の日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）」枠が、4月からは1時間に拡大し2枠にパワーアップ！4月3日（金）から『転生したらスライムだった件』第4期（23:00〜）と『スノウボールアース』（23:30〜）の放送がスタートする。2作合同の特別施策として、特番の放送やデータ放送プレゼント企画の実施も決定。

■「news every.」コラボ特番『転スラ』リムル役・岡咲美保＆『スノウボールアース』鉄男役・吉永拓斗が語る作品秘話

3月28日（土）午後2:30〜3:00（関東ローカル/以降、全国で順次放送）に、『転生したらスライムだった件』第4期と『スノウボールアース』が、夕方のニュース番組「news every.」とコラボした特番「news every.特別編 春の推しアニメ 声優深掘りスペシャル」を放送。

※放送後 TVerでも配信

※全国の放送予定を記事下部に掲載

「news every.」内で定期的に放送している声優企画の特別編として、『転生したらスライムだった件』の主人公 リムル＝テンペスト役を務める岡咲美保と、『スノウボールアース』の主人公 流鏑馬鉄男（やぶさめ・てつお）役を務める吉永拓斗が出演。伊藤遼アナウンサーが二人の本音を引き出し、作品の魅力からアフレコ秘話まで語りつくす。

▼『転生したらスライムだった件』：岡咲が明かす、リムル役オーディション秘話！声優を目指した意外なキッカケとは!?

▼『スノウボールアース』：吉永に、宣伝大使・日向坂46の正源司陽子から質問が…!?

▼劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』『本好きの下剋上 領主の養女』の情報も！

岡咲、吉永へのインタビューは、日テレNEWSカルチャー公式YouTube企画「伊藤遼の声優 一答遼談（イットウリョウダン）」で“完全版”を配信予定。

https://www.youtube.com/@ntvnews-culture/

※「伊藤遼の声優 一答遼談（イットウリョウダン）」：自他共に認める“アニメ・声優オタク”の伊藤アナウンサーが声優を深掘りするシリーズ企画。

▼出演

岡咲美保、吉永拓斗／正源司陽子

森圭介、鈴江奈々、伊藤遼 横浜流星、畑芽育

■データ放送プレゼント 初回は特別コラボ企画 1時間続けて見て、極上牛肉をゲットしよう！

『転生したらスライムだった件』第4期と『スノウボールアース』では、データ放送で、毎週視聴する毎にスタンプを獲得することで応募できるプレゼント企画をそれぞれ実施。

初回放送となる4月3日（金）は、フラアニ拡大記念特別企画として合同でデータ放送プレゼント企画を実施。2作品を続けて視聴してスタンプを獲得すると、極上牛肉プレゼントにも応募が可能。さらにそれぞれのグッズにも応募できるWチャンス！

▼4月3日（金）データ放送プレゼント 特別コラボ企画

・『転生したらスライムだった件』のスタンプ獲得で…

「転スラ参加賞」：ブックマークコレクション（全20種）【1名様】

・『スノウボールアース』のスタンプ獲得で…

「スノウボールアース参加賞」：クリアファイル AJ2026 Ver.（全8種）【3名様】

・2番組のスタンプ獲得で…

「2番組コラボ賞」：選べる国産和牛カタログギフト（1万円相当）【3名様】

※詳しくは下記ページをご覧ください。

・『転生したらスライムだった件』プレゼントについて：https://www.ntv.co.jp/ten-sura-present/

・『スノウボールアース』プレゼントについて：https://www.ntv.co.jp/snowballearth-present/

■作品概要

▼『転生したらスライムだった件』第4期（4月期・7月期 フラアニ2300）

4月3日放送開始 毎週金曜 23:00〜23:30 （放送時間は変更する場合があります）

『転生したらスライムだった件』は、異世界で一匹のスライムに転生した主人公が、身につけたスキルを駆使し、知恵と度胸で仲間を増やしていく異世界転生エンターテインメント。原作コミック「転生したらスライムだった件」（講談社「月刊少年シリウス」連載中／漫画：川上泰樹、原作：伏瀬、キャラクター原案：みっつばー）は、小説投稿サイト「小説家になろう」で10億PV（ページビュー）を突破した伏瀬氏による同名人気小説のコミカライズで、コミック、小説、スピンオフ作品など関連書籍の全世界シリーズ累計発行部数は5,600万部を突破した（2025年12月現在）。現在、『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』も上映中。

＜声の出演＞ 岡咲美保 ほか

▼『スノウボールアース』（4月期 フラアニ2330）

4月3日放送開始 毎週金曜 23:30〜23:59（放送時間は変更する場合があります）

原作マンガは小学館「月刊！スピリッツ」にて連載中。コミックスはシリーズ累計80万部を突破。各界の著名人が絶賛する話題作が待望のアニメ化。人見知りの少年＜鉄男＞そして唯一の友達である巨大ロボ＜ユキオ＞。宇宙より来る銀河怪獣を倒し“救世主”となった二人。最終決戦後、10年ぶりに地球に帰還した鉄男は、驚愕の世界を目撃。そこは、全土が雪と氷で覆われた大地、凍結地球＜スノウボールアース＞だった―！地球凍結！怪獣襲来！各界絶賛の新時代SFロボット・アクション!!

＜声の出演＞ 吉永拓斗 平川大輔 小清水亜美 田村好 ほか

■「news every.特別編 春の推しアニメ 声優深掘りスペシャル」全国の放送予定

札幌テレビ放送 4/5（日）26:05 〜 26:35

青森放送 4/4（土）15:00 〜 15:30

テレビ岩手 4/1（水）26:19 〜 26:49

ミヤギテレビ 4/2（木）25:29 〜 25:59

秋田放送 4/4（土）16:30 〜 17:00

山形放送 3/28（土）14:30 〜 15:00

福島中央テレビ 3/28（土）14:30 〜 15:00

テレビ新潟 4/9（木） 25:29 〜 25:59

テレビ信州 4/4（土）15:55 〜 16:25

山梨放送 3/29（日）26:00 〜 26:30

静岡第一テレビ 4/7（火）24:59 〜 25:29

北日本放送 3/28（土）14:30 〜 15:00

テレビ金沢 3/28（土）14:30 〜 15:00

福井放送 3/28（土）24:55 〜 25:25

中京テレビ放送 3/29（日）26:51 〜 27:21

読売テレビ放送 3/28（土）10:55 〜 11:25

日本海テレビジョン放送 3/28（土）24:55 〜 25:25

広島テレビ 3/31（火）25:29 〜 25:59

山口放送 3/28（土）25:50 〜 26:20

四国放送 4/1（水）10:55 〜 11:25

西日本放送 4/7（火）26:04 〜 26:34

南海放送 3/28（土）14:30 〜 15:00

高知放送 3/28（土）14:30 〜 15:00

福岡放送 3/28（土）14:30 〜 15:00

長崎国際テレビ 3/29（日）27:00 〜 27:30

熊本県民テレビ 3/29（日）27:30 〜 28:00

鹿児島読売テレビ 3/28（土）14:30 〜 15:00

テレビ大分 3/29（日）15:20 〜 15:50

テレビ宮崎 4/5（日）16:00 〜 16:30

※放送時間は変更になる場合があります。各局の番組表をご確認ください。