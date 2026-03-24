年間250万個超！ 明和食品「無添加 牛100％ ゆうぜんハンバーグ」

記事ポイント 牛肉100％・完全無添加にこだわった「ゆうぜんハンバーグ」機械成形で低温キープし、1秒以内の手作業で仕上げる独自製法自社開発の無添加ソース付き、6個3,580円（税込・送料込） 牛肉100％・完全無添加にこだわった「ゆうぜんハンバーグ」機械成形で低温キープし、1秒以内の手作業で仕上げる独自製法自社開発の無添加ソース付き、6個3,580円（税込・送料込）

大阪・堺市に本社を構える明和食品から、牛肉100％・完全無添加の「ゆうぜんハンバーグ」が販売されています。

昭和48年創業の老舗食品メーカーが手がける看板商品で、年間販売数は250万個を突破しています。

明和食品「無添加 牛100％ ゆうぜんハンバーグ」

商品名：無添加 牛100％ ゆうぜんハンバーグ 150g×6個価格：3,580円（税込・送料込）

明和食品の「ゆうぜんハンバーグ」は、ハンバーグ用に厳選した牛100％の挽肉を使用し、素材から調味料まで完全無添加で仕上げた商品です。

合い挽き肉を一切加えず牛肉だけを使うことで、噛んだときの弾力やお肉の香り、箸を差し入れたときに溢れ出す肉汁など、五感で楽しめるハンバーグに仕上がっています。

つなぎには小麦・イースト・塩だけというシンプルな素材で独自に調整したパン粉を採用し、製パン屋へ専用のルセットで製造を依頼するこだわりぶりです。

毎日仕入れる原料で鮮度を封じ込める製法

原料の玉ねぎと卵は、毎日の製造分のみを仕入れる徹底した鮮度管理を行っています。

淡路島をはじめとした産地から届く約300〜400kgの玉ねぎを自社工場でみじん切りにし、あえてソテーせずフレッシュなまま肉と混ぜ合わせることで鮮度を封じ込めます。

成形には機械を採用し、芯温度を-1〜-2度の低温にキープすることで、肉の色と焼き上がりの美しさを保っています。

仕上げでは、家庭でも上手に焼けるよう真ん中に小さなくぼみを作り、角を取る作業を人の手で行います。

その作業時間はわずか1秒以内で、人肌の温度が伝わらない一瞬の手仕事が”譲れない手作り仕立て”の核となっています。

自社開発の無添加ハンバーグソース

約20年前に開発がスタートした「無添加ハンバーグソース」も高い人気を集めています。

ワインを惜しみなく使い、醤油ベースでなつかしい酸味が感じられる、やさしい後味が特徴です。

100％牛肉の力強い味わいに負けず引き立て合い、食べ終わった後にもじわりと美味しさが残るソースに仕上がっています。

2025年度には品質と味が国際的な賞に認定されており、2026年もモンドセレクションへの挑戦を続けています。

牛肉100％ならではの弾力と肉汁を、自宅にいながら手軽に味わえます。

完全無添加で素材の味がストレートに伝わるため、小さなお子さまからご年配の方まで安心して楽しめるのも魅力です。

冷凍直送で届くので、焼くときの香りや音も含めた”五感で味わうハンバーグ体験”を自宅のキッチンで堪能できます。

明和食品「無添加 牛100％ ゆうぜんハンバーグ」の紹介でした。

よくある質問

Q. ゆうぜんハンバーグに添加物は含まれていますか？

A. 素材から調味料まで完全無添加です。つなぎのパン粉も小麦・イースト・塩だけのシンプルな素材で作られています。

Q. 価格と内容量を教えてください。

A. 150g×6個入りで3,580円（税込・送料込）です。工場から冷凍で自宅へ直送されます。

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