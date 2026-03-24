この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「あなたの知らない映画の世界【映画紹介ちゃんねる】」が、「【プライムビデオ】早く観るべきだったとガチで後悔した傑作映画４選【映画紹介】」と題した動画を公開した。動画では、Amazonプライムビデオで配信中の作品の中から、投稿者が「ジジイ、可愛いよジジイ！」と心から楽しんだというハートフルコメディを含む4本の傑作を紹介している。

動画で最初に紹介されたのは、2015年のアメリカ映画『マイ・インターン』だ。人気ファッションサイトの若き女性CEOジュールス（アン・ハサウェイ）のもとに、会社の福祉事業で雇われたシニアインターンのベン（ロバート・デ・ニーロ）がアシスタントとして就任する物語である。

当初は戸惑いながらも、人生の大先輩であるベンから様々な助言をもらい、次第に心を通わせていくジュールスの姿が描かれる。投稿者は本作を、ファッションサイトを仕切る「バリキャリ女CEOがジジイアシスタントとの交流を通して成長するハートフルコメディ」と解説した。

特にロバート・デ・ニーロ演じるベンについて「ジジイ可愛いよジジイ！」と絶賛。スマホの充電すらおぼつかないほどのデジタル音痴でありながら、敬意や忍耐といった「古き良き昭和のジェントルマン精神」を持つ彼のキャラクターが、作品の大きな魅力だと語っている。

その他にも、元WWEの女王ペイジの半生を映画化した『ファイティング・ファミリー』や、スペインの田舎町を舞台にした「最悪の隣人ガチャ映画」と評するスリラー『理想郷』、実在のスキャンダルを基にした『メイ・ディセンバー ゆれる真実』などが挙げられた。

投稿者は、これらの作品を通して、心温まる物語から人間の複雑な心理を描く衝撃作まで、多様な映画体験ができると解説。ロバート・デ・ニーロが「可愛すぎて萌え殺されるかと思った」と語る『マイ・インターン』をはじめ、見応えのある作品選びの参考になる動画となっている。

YouTubeの動画内容

00:18

1本目『マイ・インターン』の紹介
06:47

2本目『ファイティング・ファミリー』の紹介
12:06

3本目『理想郷』の紹介
17:59

4本目『メイ・ディセンバー ゆれる真実』の紹介

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