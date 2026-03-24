160gの軽さで時速100km耐風！ イマオコーポレーション「Knirps X4U」

記事ポイント ドイツ発折りたたみ傘ブランド「Knirps」から新プロダクト「X4U」が登場本体約160gの軽さと時速100km相当の耐風性能を両立日本限定の晴雨兼用仕様・全4色展開で、専用ギフトボックスも用意 ドイツ発折りたたみ傘ブランド「Knirps」から新プロダクト「X4U」が登場本体約160gの軽さと時速100km相当の耐風性能を両立日本限定の晴雨兼用仕様・全4色展開で、専用ギフトボックスも用意

ドイツ発の折りたたみ傘ブランド「Knirps（クニルプス）」の日本総輸入元・イマオコーポレーションから、新プロダクト「X4U（エックスフォーユー）」が2026年3月16日（月）より販売されています。

1928年に世界初の折りたたみ傘を生み出したKnirpsの歴史に加わる、ドイツのエンジニアリングと日本の感性が融合した1本を紹介します。

イマオコーポレーション「Knirps X4U」

販売開始日：2026年3月16日（月）価格：8,250円（税込）重量：約160g（ケース込み約225g）サイズ（収納時）：幅約5cm×厚み約3cm×長さ約21cmサイズ（使用時）：直径約89cm／親骨49cm・6本骨開閉方法：マニュアル仕様：晴雨兼用

「X4U」は、20年以上愛されるケース入り傘の象徴「X1」と、ブランド史上最軽量の世界的人気モデル「US.050」、2つの名作の遺伝子を受け継いで誕生しました。

本体わずか約160gという驚きの軽さを実現しながら、時速100km相当の耐風性能試験をクリアするタフさも兼ね備えています。

ドイツで先行発売され、世界三大デザイン賞のひとつ「レッドドット・プロダクトデザイン賞 2025」を受賞した実力派です。

発売日の3月16日は、1928年にKnirps創業者ハンス・ハウプトが折りたたみ傘の特許を取得した記念日「折りたたみ傘の日」にあたります。

日本展開にあたり、名前の「4」にちなんだ4つのこだわりが込められています。

日本の日常に馴染む4色のカラーパレット

ドイツ本国のラインアップから、日本のビジネスシーンや日々の装いに馴染む4色を厳選しています。

Black・Navyは、ビジネスシーンを支えるタイムレスな定番色です。

ダークネイビーの表面とブラックの内側による二重構造で、シックな配色がビジネスにもなじみます。

Sesameは都会的で温かみのある絶妙なニュアンスベージュで、コーディネートのアクセントになります。

Lakeは深く澄んだ「くすみブルー」で、雨空にも日差しにも凛とした清潔感を放ちました。

日本仕様の晴雨兼用・オールウェザーモデル

ドイツ本国では雨傘としてのニーズが高い「X4U」ですが、日本では高いUVカット機能を備えた「晴雨兼用仕様」で展開されています。

表面と内側のブラックコーティングによる二重構造が、遮光・遮熱性能を発揮します。

日差しの強い夏から急な雨の多い秋まで、日本の四季すべてに対応するオールウェザーモデルです。

Knirps Dry Case®の吸水テクノロジーとフラット形状

「持ち運ぶ姿」までデザインするのがKnirpsの流儀で、国際商標登録された「Knirps Dry Case®」が付属します。

内側のマイクロファイバーが水分を吸収し、バッグの中を濡らしません。

隙間にスッと収まるスリムなフラット形状を採用しており、カバンの中のデッドスペースをなくしてくれます。

ペンケースのようなスタイルで、「えっ、これ折りたたみ傘なの？」と驚かれるコンパクトさです。

ドライケースのサイズは幅約6.5cm×厚み約3cm×長さ約23cmで、ケース込みでも約225gに収まっています。

ギフト文化に寄り添う専用ボックス

「4U＝For You（あなたへ）」の想いを届けるため、日本のギフト文化に寄り添う専用ギフトボックスが用意されています。

ドイツ本社への働きかけにより実現したこのBOXは、公式オンラインストアや正規販売店で取り扱われています。

自分へのご褒美にも、大切な方への贈り物にもぴったりです。

Knirpsとはドイツ語で「ちいさな仲間」を意味し、365日カバンの中で一番身近な存在として毎日を支えてくれます。

約160gの圧倒的な軽さとバッグを選ばないフラット形状で、天気を気にせず毎日持ち歩けます。

晴雨兼用のオールウェザー仕様だから、急な雨にも強い日差しにもこの1本で対応できます。

レッドドット・プロダクトデザイン賞受賞の機能美を、日本限定の4色から選んでみてはいかがでしょうか。

Knirps X4Uの紹介でした。

よくある質問

Q. Knirps X4Uの重さとサイズはどのくらいですか？

A. 本体約160g（ケース込み約225g）で、収納時のサイズは幅約5cm×厚み約3cm×長さ約21cmです。使用時は直径約89cm、親骨49cmの6本骨仕様となっています。

Q. X4Uは雨の日だけでなく日傘としても使えますか？

A. 日本展開モデルは高いUVカット機能を備えた晴雨兼用仕様です。夏の日差しから急な雨まで、四季を通じてオールウェザーモデルとして使用できます。

Q. 付属のドライケースは防水仕様ですか？

A. ドライケースは防水ではありません。内側のマイクロファイバーが水分を吸収する仕組みのため、傘に付いた水滴をよく振り落としてから収納してください。水分を多く含んだまま収納すると、ケースから水分が漏れる場合があります。

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