東洋大で「２代目・山の神」として大活躍した柏原竜二氏が２４日、Ｘを更新。３月３１日をもって富士通株式会社を退職すると報告した。

柏原氏は「重大なご報告…みたいなことであまり煽りたくはないので、さらーーーっと。この度、柏原は３月３１日をもって富士通株式会社を退職することになりました…」と伝え、「イエイ！ふぅーーー！４月から企業に属さずフリーランス？（イベントごとは引き続き行います）」とつづった。

手続き等に追われている様子も伝えつつ、「最近、イベントに出ても会社の名前を出していなかったから『まだいたんかい』という声があるのもなんとなくわかります。（実際に最近、イベントに行けばこの質問が多かった）」と記述。

続けて、「さて、２０１２年に入社して今日に至るまで、数々の経験をさせてもらった会社を離れるのは怖いなぁと思う事と、いつかは…と思っていた半々でもあり、このようなタイミングになりました。（タイミング的には微妙ではあるんですが）」とつづった。

今後については「すごく曖昧に言えば『少し、休みながらマイペースに頑張ります』ぐらいでしょうか なので引き続き、仕事も絶賛お待ちしております」と伝えた。