＜え？ありがとうは？＞「よかったら持ってく？」不要になったモノは、必要な人へ譲渡！【前編まんが】

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私はタマキ（30代）。子どもは3人いて、末っ子が保育所を終えました。この春小学校に入学したのですが、かつて苦労したのがママ友づくりです。子どもを連れてイベントや児童館をまわり、かなり努力しました。その経験から、当時の私と同じようなママさんには優しく接し、いろいろと紹介をしながらママ友をつくっています。今では親しいママ友も。そんなとき、小・中学時代の同級生アンナ（30代）とたまたま再会したのです。



（エプロンまだうちにもあるかも？　見つかったらLINEしよう〜）

後日、エプロンが見つかったので、アンナに連絡しました。



アンナにエプロンを届けてから家に帰ると、家の前にご近所の親子がいました。お子さんがわが家の前にあるキャラクターものの乗り物を指さしています。どうやら乗りたがっている様子です。「よそのお家のだからダメだよ」とママが窘めていました。



驚いたことに、近所の人からお下がりの乗り物でお礼の品をいただいたのです。

そんなつもりではなかったのですが……感謝の言葉も伝えられ、悪い気はしませんでした。

でも、私はそのときに気づいてしまったのです。そういえばアンナからはお礼をされたことがない……。

アンナと再会したとき、アンナは妊娠中でした。話を聞くと、はじめての妊娠でわからないことだらけ。ママ友もいないと言います。

私もはじめての出産のときは、旦那も頼りにならずママ友もできず、不安な毎日だったのでとても共感しました。

だからアンナの気持ちが少しでも安らぐならと思い、時間があればランチなどに誘ったのです。

会う度に子育てに関する情報を教え、お下がりを渡すなど、できる限りのことをしてきました。

それなのに、です。

けして見返りを求めているわけではありません。だけど、一度気になってしまうと止まらなくなってしまったのです……。

原案・ママスタ　脚本・物江窓香　