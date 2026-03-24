ABEMAの開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」が放送される。

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『30時間限界突破フェス』は、4月11日午後3時から12日夜10時にわたり生放送される30時間の特別番組。ABEMAの人気オリジナル番組の特別版に加え、3チャンネル同時進行でさまざまな企画を届ける内容となっている。

「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）の特別企画。『今日好き』メンバーが人気アーティストと歌とダンスのコラボパフォーマンスを披露するという。

参加する『今日好き』メンバーは、伊藤彩華、今井環希、今井暖大、岩間夕陽、内田金吾、榎田一王、表すみれ、倉澤俊、酒井理央、佐藤芹菜、紗和、鈴木駈、曽根凌輔、代田萌花、多田梨音、田中陽菜、谷村優真、谷本晴、時田音々、西小路侑汰、松本一彩の総勢21名。

また、アーティストとしてCANDY TUNE、CUTIE STREET、GENERATIONSの中務裕太率いるLIL LEAGUE、KID PHENOMENONが参加し、『今日好き』メンバーとともにコラボパフォーマンスを行う。

企画MCには、ABEMA初出演となるHey! Say! JUMPの有岡大貴と伊野尾慧が決定した。あわせて、『今日好き』の“恋愛見届け人”であるNON STYLEの井上裕介とかすも出演する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）