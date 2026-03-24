ファッションデザイナーのドナテラ・ヴェルサーチェ氏が、シンガー・ソングライターのドージャ・キャットを「私が服を着せたい女性そのもの」だと称賛した。イタリアを代表するデザイナーであるドナテラ氏は、これまでにグラミー賞で2度、ドージャにカスタムルックを提供しており、その理由としてファッション理解力の高さを挙げている。



【写真】マーク・ジェイコブス氏が手がけた衣装をまとったドージャ・キャット

米版ヴォーグ誌の取材で、ドナテラ氏は「彼女の才能は本当に圧倒的で、心もとても大きい。大好きよ」「自分の体を理解していて、何が似合うのか、そして服が持つ力を分かっている。私にとって、彼女は私が服を着せたい女性そのものなの」と語った。



また、昨年のメットガラでドージャが着用した、アニマルプリントにクリスタルをあしらったボディスーツを手がけたファッションデザイナーのマーク・ジェイコブス氏も、この評価に同意している。「ドージャは自分が何を求めているのかを正確に分かっている人だ」「リファレンスやムードボードを用意し、フィードバックも真剣に受け止める。その一方で、チームの提案にも臆せず挑戦する。彼女ほどルックを着こなせる人はいない」



一方で、30歳のドージャは近年、私服のスタイルがより控えめになっていることも明かしており、ザ・ロウ、フィービー・ファイロ、カイトといったブランドを着ることで「安心感」を覚えるという。



また、新たな音楽プロジェクトに取りかかる際、ファッションも重要な要素だといい、「私の強みの一つは世界観づくり。それを本当に、すごく速くやれるの」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）