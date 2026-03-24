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「家賃3.9万円」東京の格安マンションに3年住んだ東大留学生の末路「隣人の電話が字幕なしで理解できる」壁の薄さと意外なメリット

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「東京で賃料4万円の家に3年間住んでみた」と題した動画を公開。東京大学博士課程の韓国人留学生であるパクくんが、東京都葛飾区金町にある家賃3.9万円のマンションで過ごした3年間のリアルな生活実態と、そこから得られた教訓を語った。



パクくんは、大学院進学に伴い寮を出る必要に迫られ、経済的な理由とバイク置き場の確保を優先して物件を選定した。しかし、契約した13平米のワンルームは、セミシングルベッドと机を置けば床が埋まるほどの狭さだった。さらに深刻だったのは壁の薄さで、隣人の咳払いや電話の内容が「ほぼ字幕なしで理解できる」レベルだったという。特に隣人のテレビ音などに悩まされ、「心身ともに限界が来た」と警察に通報したエピソードも明かし、その環境を「精神と時の部屋」と表現した。また、通勤時の常磐線の激しい混雑も「地味に大変だった」と振り返る。



一方で、メリットも明確に存在した。浮いた家賃を趣味や旅行、交際費に回すことができ、金町駅周辺の充実した外食環境は「料理が苦手な自分にとって聖地」だったと評価。駅やジムへの近さが精神的なリズムを整える助けになったとも語る。パクくんは、この過酷とも言える環境での生活を「ミニマリストというより極限のサバイバルゲーム」と定義しつつも、結果として「不便の中で育つ工夫力」を学べたと総括した。



どんな環境でも現状に満足し、その中で最大限の成果を狙う姿勢が重要だと説くパクくん。物件選びにおいては、家賃の安さがもたらす経済的自由と、住環境の快適さとのトレードオフをどう捉えるかが鍵となるだろう。