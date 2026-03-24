・「ホタルイカ、どう食べる？」の結果は…

・1位 …酢みそ和え 52%

・2位 沖漬け 22%

・3位 パスタ 15%

・4位 アヒージョ 9%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「ホタルイカ、どう食べる？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「ホタルイカ、どう食べる？」