timelesz、スタッフからのクレームが止まらない 『タイムレスマン』ファンが選ぶ好きなシーン発表も
timeleszメンバー8人が出演するフジテレビ系『タイムレスマン』（毎週火曜 深0：25）が24日に放送される。昨春からtimeleszの地上波初の冠番組としてスタートした同番組だが、深夜のレギュラー放送は今回で見納めになる。深夜放送のラストは、先日放送された「褒賞会」の未公開シーンや、同番組ファンが選ぶ好きなシーンのトップ5が発表される。
【番組カット】何を見ているんだ…？黒ジャージを着たtimelesz
メンバー全員が一丸とり、個性を発揮しながらさまざまな企画に挑戦する同番組。今回は10日、17日の2週にわたり送られた、メンバーが褒められる「褒賞会」の衝撃の未公開シーンが放出される。2回とも、教官役の銀シャリ・橋本直から褒められるはずが、スタッフからのクレームを報告するというまさかの展開に。メンバーの失態が白日の下にさらされてしまった。しかし、橋本教官のもとには、ほかにもクレームが寄せられていた。
さらに、番組公式SNSで募集し、実に8000件もの回答が寄せられた「番組ファンみんなが選ぶ、これまでの放送の中で1番好きなシーン」も紹介される。特に人気の高かったトップ5をカウントダウン形式で発表。見る者の胸を熱くさせる感動の名場面から、今も語り草となっている爆笑の迷場面まで、思い出のシーンが続々とランクインする中、第1位に選ばれるのは、果たして――。
同番組は4月17日から毎週金曜午後9時58分から放送される。初回は2時間スペシャルになっている。
【番組カット】何を見ているんだ…？黒ジャージを着たtimelesz
メンバー全員が一丸とり、個性を発揮しながらさまざまな企画に挑戦する同番組。今回は10日、17日の2週にわたり送られた、メンバーが褒められる「褒賞会」の衝撃の未公開シーンが放出される。2回とも、教官役の銀シャリ・橋本直から褒められるはずが、スタッフからのクレームを報告するというまさかの展開に。メンバーの失態が白日の下にさらされてしまった。しかし、橋本教官のもとには、ほかにもクレームが寄せられていた。
同番組は4月17日から毎週金曜午後9時58分から放送される。初回は2時間スペシャルになっている。