STARGLOWが、ヴァセリン『グルタヒア ボディローション』の新WEB CM『主役は、この“白玉水光肌”。』篇に出演。本日3月24日に公開された。

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新WEB CMは、本製品の全国発売を記念して、デビュー直後から世界へと挑戦を続けるSTARGLOWとのコラボレーションが実現。海外でも支持を集めてきた『グルタヒア ボディロ ーション』とも重なるその姿や、力強さの中に繊細な歌声を併せ持つ彼らの魅力のギャップは、みずしく軽やかなテクスチャーでありながら、しっかりとうるおいをもたらす本商品の驚きの特長とも一致しているとし、コラボレーションを通じて、自分らしく挑戦を続けるすべての人へ、自信と輝きを届けるという。

STARGLOWは本CMで、デビュー直後の撮影にも関わらず、圧倒的な表現力を披露。デビューからわずか5日後に撮影され、初々しさが詰まった作品に仕上がっている。普段のクールで煌びやかなスタイルから一変し、『グルタヒア ボディローション』のパッケージカラーのピンクとブルーを基調とした、春らしい淡い衣装で登場。映像は静寂に包まれた空間の中、5人がまるで彫刻像のように堂々と佇むシーンからスタート。繊細な表情と所作で張りつめた空気を生み出す。そこから一転、『グルタヒア ボディローション』を肌に伸ばしてうるおって明るく輝く“白玉水光肌”をまとい、キレのあるダンスや爽やかなウォーキングを披露。静と動を行き来する構成の中で、グループとしての一体感と、それぞれの個性が鮮やかに際立つ映像となった。

さらに、STARGLOWのSTAR（星）にちなみ、星形にあしらわれた『グルタヒア ボディローション』を肌にのせ、なめらかなタッチで塗り広げるシーンが印象的。指先の繊細な動きとともに、ミルクが水のように変化する軽やかなテクスチャーが表現され、製品の特長が自然な所作の中で描かれる。塗り終えたあと、メンバー同士が顔を見合わせる瞬間や、ふとこぼれる無邪気な笑顔にも注目だ。等身大の柔らかな表情が垣間見え、STARGLOWの飾らない一面を見られるWEB CMとなっている。

＜撮影エピソード＞

これまで日常的にヴァセリンを使用したことがあるというSTARGLOWのメンバーたち。馴染みのあるヴァセリンのWEB CM撮影とあって、喜びをにじませながらスタジオに入った。一方で、慣れない撮影にやや緊張した面持ちも。

張りつめた空気が漂う中、スタジオに流れたのは、本WEB CMの楽曲としても使用されている4月1日発売の2ndシングル「USOTSUKI」。楽曲が響き渡ると、雰囲気は一変。思わずリズムに乗って踊り出したり、口ずさんだりするメンバーの姿に、現場の雰囲気は一気に和やかに。いつも通りの自然体の彼らで撮影に臨んだ。

横一列で歩くシーンの撮影では、音声収録のない撮影ではありながら、メンバー同士が思いおもいの言葉を叫び合いながらテンションも最高潮に。カメラが止まるとすぐにふざけ合う姿も見られ、スタジオには終始笑い声が響く。ステージ上で見せるクールな表情とはまた違う、飾らないリアルな表情が垣間見える、笑顔あふれるひとときになったという。

インタビューでは、日頃のボディケアについてトークが弾む。KANONは「夏でもお風呂あがりは乾燥を防ぐためにボディクリームを塗っている」とコメント。ADAMも「ダンスの練習後は汗をかいたあとに乾燥しないようにローションを塗るようにしている」と、日常的なボディケアの習慣を明かした。そんな中、TAIKIは『グルタヒア ボディローション』を手に取りながら「俺、鏡の前でこうやって塗っています！」と一言。キレのあるダンス風の塗り方を見せ、会場には温かな笑いが広がった。普段からボディケアを意識しているメンバーたちならではのリアルなトークが展開されている。

＜STARGLOW 特別インタビュー＞

Q 撮影を振り返ってみていかがでしたか？

KANON：僕たちとしても初めてのCM撮影だったので、こんなに素晴らしい商品でさせていただけるなんてめちゃくちゃありがたいです。ADAM：すごくたくさんの人が関わって下さって、現場もあたたかくて、僕たちも撮影しやすい空気でありがたかったです。GOICHI：あまり僕らとしては着ない感じの衣装で本当に楽しかったです。RUI：たしかにあんまり着ないですね。いつも黒の衣装が結構多いので、こういう淡い衣装は今回の商品にもぴったりじゃないですかね。

Q WEB CMの依頼が来た時のお気持ちは？

RUI：とにかく嬉しい。TAIKI：嬉しい！あの！？みたいな。KANON：普通にリップとか塗ったりしてたし、あのブランドから俺らに来たの？みたいなね。TAIKI：デビューしてまだ5日とか6日とかしか経ってないわけじゃん。だからなんか、いいんですか？みたいな気持ちですね。

Q 『グルタヒア ボディローション』のお気に入りポイントは？

KANON：めちゃくちゃテクスチャーが良くて、普通のボディクリームって塗った後にべたべたする（※1）と思うんですけど、乾いた後のさらさら感がやばくて、結構ずっと触っちゃうっていうか。TAIKI：お風呂とか入った後に塗りたい感じというか、さっぱりして気持ちいいからさ。RUI：しかも春夏用だから、べたつかないっていうのが季節に合った使い方ができるなって思いました。ADAM：めちゃくちゃ浸透（※2）が早いですよね。すぐ染み込むのでめちゃくちゃいいと思いました。KANON：べたついた後にさ、パジャマとか着てべとべとする感じがめちゃめちゃ嫌なんだけど、それがない感じがする。

Q キーメッセージは「主役は、この“白玉水光肌”」ですが、仕上がり感についての感想は？

TAIKI：もうねここから違うんですよ。（『グルタヒア ボディローション』のパッケージを触りながら）このぷにぷに感から。ちょっと塗ってみるか。KANON：グルタチオン（※3）がはいっているからね。GOICHI：まじで溶けるというか、べたっとしてない。KANON：香りがいいですね。安心する香り。RUI：香りがめっちゃ好きだっていうのをみんなで話しました。めっちゃいい匂いするんですよ。KANON：お母さんのような安心感というか。TAIKI：どっちもいい香り。

Q 普段ボディケアで意識していることは？

KANON：乾燥するから、夏でもお風呂あがりはボディクリームを塗るようにしてます。TAIKI：でも俺、鏡の前でこうやって（『グルタヒア ボディローション』を塗るしぐさ）。他メンバー：ほんと？（笑）TAIKI：うそうそ（笑）KANON：疲れた時に自分でマッサージするようにしてます。TAIKI：気持ちいいよね。ADAM：汗かく職業というか、ダンスの練習した後って汗かくと思うんですけど、汗が乾燥して肌トラブルになるのを防ぐためにローションを塗ったりとかしてます。TAIKI：それこそぴったりだね。

Q 入学・卒業など…新生活の思い出エピソードは？

ADAM：ちょうど二人は卒業だもんね。RUI：僕たち高校を卒業したので。TAIKI：これが放送される頃には卒業してるのか。RUI：放送されるころには俺ら卒業か。じゃあ言っていいかな？あれ。TAIKI：言っちゃいなよ～。RUI：僕たち同じクラスなんすよ（笑）TAIKI：まじです。KANON：3年間隠してたもんね。TAIKI：我慢してたんですよ。デビュー前からずっと同じクラスで、ね？RUI：3年間、同じクラスで毎朝これ塗っていました。全員で。TAIKI：いやいや、新発売なんだから。嘘やん（笑）

Q 新生活を迎える皆さんにエールをお願いします。

KANON：新生活を迎える皆さん、僕たちもまだSTARGLOWとして活動が始まったばかりです。僕たちもそうですし、皆さんもいろんな出会いがあると思いますが、その出会い一つ一つを大事にして、日々自分を大切にして、この『グルタヒア ボディローション』を使って自分の体のケアもされて、素晴らしい毎日を送ってください。一緒に頑張りましょうね。

Q インタビューをご覧の皆さんにエールをお願いします。

GOICHI：最後までご覧いただきありがとうございます。全員：ありがとうございます。GOICHI：この『グルタヒア ボディローション』本当に最高です！やばいです！泣きます！感動します！なので、ぜひこちら購入していただいて僕たちとおそろいで使って、つるつるの肌で人生を謳歌していきましょう！全員：以上STARGLOWでした。

（文＝リアルサウンド編集部）