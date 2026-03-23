日曜よる9時放送【Golden SixTONES】

SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で遊ぶ60分！

ゲストの素顔を引き出す、熱量MAXの王道スタジオバラエティー！！

今回のゲストはチョコレートプラネット・森七菜！



💎左右シンキングヒーロー

「右か左か…」そんな脳内変換能力が試されるクイズにダンシング・ヒーローの曲を踊りながら答える超シンプルなクイズが半年ぶりに復活！

前回は挑戦失敗に終わってしまったいわく付き企画が新たにアップグレード！！連続正解して、ご褒美グルメゲットなるか？Let's Dance！！





🔎あるなし少年探偵団新企画！単純な謎解きでは解けない問題をひらめき力とリサーチで紐解く“令和版”あるなしゲーム！●●にあって、▲▲にはないというヒントから答えを導く「あるなしクイズ」にあの有名俳優が登場！！怪盗事件を舞台にした本格ドラマから出題！怪盗からの挑戦状を解決するべく難問に挑む没入型謎解きゲーム！ドラマの続きはスタジオへと引き継がれ、GOスト少年探偵団として推理していく…果たして、事件を解決することができるのか？！【出演】SixTONES【ゲスト】チョコレートプラネット、森七菜【企画ゲスト】濱田龍臣、タイムマシーン3号、U字工事【進行】藤森慎吾（オリエンタルラジオ）