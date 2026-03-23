34歳・高橋みなみ、“20歳以上下のかわいいお友だち”と「人生初シール交換しました」 写真も披露
元AKB48メンバーでタレントの高橋みなみ（34）が22日、自身のXを更新。現在流行中の“シール帳”を披露した。
【写真】「人生初シール交換しました」ずらりと並ぶ“シール帳”の写真を披露した高橋みなみ
高橋は「20個以上歳下の可愛い可愛いお友達と 人生初シール交換しました シル活という言葉を初めて知った 集めるのも楽しいけど見せ合って交換する楽しさも知った！さぁまた集めますか」とうれしそうに報告し、複数のシール帳がずらりと並べられた写真を投稿した。
この投稿にAKB48の山根涼羽（25）からも「突然すみません 私もご一緒したいです…」との声が届いたほか、ファンからは「世代を超えて一緒に楽しめる趣味があるのは素敵ですね」「いいなあ 楽しそう!!私もたかみなさんとシール交換したい」「後輩のまほぴょんが業者並みに持っているので今度シール交換するのもいいかもね」「こんなにストックあったんだwww」「すごいです！」「私ともシール交換してー！笑笑」などのコメントが寄せられている。
【写真】「人生初シール交換しました」ずらりと並ぶ“シール帳”の写真を披露した高橋みなみ
高橋は「20個以上歳下の可愛い可愛いお友達と 人生初シール交換しました シル活という言葉を初めて知った 集めるのも楽しいけど見せ合って交換する楽しさも知った！さぁまた集めますか」とうれしそうに報告し、複数のシール帳がずらりと並べられた写真を投稿した。
この投稿にAKB48の山根涼羽（25）からも「突然すみません 私もご一緒したいです…」との声が届いたほか、ファンからは「世代を超えて一緒に楽しめる趣味があるのは素敵ですね」「いいなあ 楽しそう!!私もたかみなさんとシール交換したい」「後輩のまほぴょんが業者並みに持っているので今度シール交換するのもいいかもね」「こんなにストックあったんだwww」「すごいです！」「私ともシール交換してー！笑笑」などのコメントが寄せられている。