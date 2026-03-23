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01.GARGANTUA - OPENING THEME OF TBA -
02.YES AND NO - TBA Version - / ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó ÌÚÍË·à¾ì¡Ø¥¢¥ó¥µ¥ó¥°¡¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é ÉÂ±¡ÌôºÞ»Õ¤Î½èÊýäµ¡Ù¼çÂê²Î
03.¤³¤³¤«¤é¤À¡ª - TBA Version - /¡ØÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«ºÅµÇ° ACN EXPO EKIDEN 2025¡Ù / ¡Ø¥¢¥¹¥ß¥é¥¤ ABC EXPO ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
04.¤¢¤Ê¤¿¤È¥È¥¥¥é¥Ã¥¿¥Ã¥¿¢ö - TBA Version - / NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Þ¤ó¤×¤¯¡Ù¼çÂê²Î
05.Kaiju - TBA Version - / ¡Ø¥«¥ß¥Î¥Õ¥Ç ¡Á²ø½Ã¤¿¤Á¤Î¤¤¤ëÅç¡Á¡Ù¼çÂê²Î
06.¥¹¥Ô¥ê¥é - TBA Version - / ¥¹¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø5¤Ä¤Î²Î»í¡Ê¤¦¤¿¡Ë¡ÙÂè5ÏÃ¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥é¡×¼çÂê²Î
07.G - TBA Version - / ·à¾ìÈÇ¡ØG¤Î¥ì¥³¥ó¥®¥¹¥¿¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
08.±©¤ò»ý¤ÄÎø¿Í - TBA Version - / º«Ãî¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¤¥ó¥»¥¯¥È¥é¥ó¥É¡Ù¼çÂê²Î
09.¼¡¤Î¤»¡Á¤Î¡ª¤Ç¡¡- ON THE GREEN HILL - - TBA Version - / °ËÆ£±à¡Ø¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡Ù¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°
10.Åìµþ magic hour / NHKÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¼óÅÔ·÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÙÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
11.¥«¥ó¥Ñ¥¤¥Þ¡¼¥ó¢ö
12.BEACON - TBA Version - / ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¼çÂê²Î
13.THE WAY I DREAM - TBA Version - / MTG¡ßDREAMS COME TRUE¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥½¥ó¥°
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HAPPY HAPPY BIRTHDAY - 2014 Party Mix - / ¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¤¿¤Î¤·¤¤¡ªÂç¹¥¤¡ª / MY TIME TO SHINE / LOVE LOVE LOVE / »þ´ÖÎ¹¹Ô /À±¶õ¤¬±Ç¤ë³¤ / ¤·¤¢¤ï¤»¤Ê¤«¤é¤À / ¤¹¡¡¤ / ÎÞ¤ÎËü²Ú¶À / DARLIN¡Ç /
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A HAPPY GIRLIE LIFE / ¤¢¤Î²Æ¤Î²Ö²Ð / beauty and harmony
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