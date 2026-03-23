永瀬廉演じる玲夜が花嫁を“鬼の一族”にお披露目！映画『鬼の花嫁』本編映像公開

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永瀬廉（King & Prince）と吉川愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）。このたび、永瀬演じる玲夜が“鬼の花嫁”を一族にお披露目する、顔見せシーンが解禁された。

■柚子（吉川 愛）の横顔を愛おしそうに見つめる玲夜（永瀬 廉）

大勢の使用人たちを前に、並んで座る玲夜（永瀬 廉）と柚子（吉川 愛）。一族の次期当主にふさわしい力強い声で玲夜が「花嫁の柚子だ。今日からここで暮らすことになる」と宣言。一族繁栄の希望である柚子に対し、使用人たちは一斉に平伏する。その光景に圧倒されながらも、柚子が「よろしくお願いします」と、凛とした表情を見せる。

緊張しながらも、玲夜に応えようとする柚子の横顔を、玲夜が愛おしそうに見つめている。そしてふたりの視線が重なる瞬間は、まさにここから手を取り合って生きていく約束を交わしたかのよう。これから待ち受ける覚悟の日々に、誰もが祝福を送りたくなるような晴れやかで厳かな幕開けのシーンとなっている。

しかし、そんなふたりの運命を引き裂こうとする影――。妖狐のあやかし・瑶太（伊藤健太郎）と、その花嫁であり柚子の妹・花梨（片岡 凜）。突然飛び込んだあやかしの世界で「自分は本当に鬼の花嫁にふさわしいのか」と、柚子の決心は次第に揺らいでいく…。

先日行われた完成披露試写会でひと足先に本編を鑑賞した観客から「とにかく優しくて甘くて！！ もう耐えられない！！！（笑）心臓5個くらい持っていかないと持ちません」「玲夜を演じる永瀬廉さんに、何度も何度も何度も恋をしてしまう！」「吉川愛さんの柚子が本当にいい！ 虐げられているときと、そこから自分を持ち玲夜への気持ちに気づいていく過程が、すごく引き込まれました」「愛とは何なのか改めて考え、ひとつ優しくなれるような、素敵な映画」など、“究極のラブストーリー”を絶賛するコメントが続々と寄せられている本作。

果たして運命に導かれたふたりは、真実の愛を掴み取ることができるのか――？ 鬼×人間が紡ぐ、切なく美しい究極のラブストーリーの行方を、ぜひ劇場で見届けよう。

■入場者プレゼントとして「ビジュアルカード」の配布が決定

さらに、3月27日の全国公開に向けて、待望の入場者プレゼントの配布が決定。今回の特典は、玲夜と柚子の舞踏会直前のひとときをイメージした「ビジュアルカード」。映画ポスターの候補にもなっていたビジュアルを特別に入場者プレゼントに。映画館に行かないと手に入れることができない特別な1枚となる。

なお、本特典は3月27日～29日の3日間のみ、全国の上映劇場にて数量限定配布され、無くなり次第終了。詳細は公式サイトおよび各劇場サイトをチェックしよう。

■映画情報

『鬼の花嫁』

3月27日（金）公開

原作：クレハ『鬼の花嫁』（スターツ出版文庫）

コミカライズ：作画・富樫じゅん／原作・クレハ（スターツ出版『noicomi』）

出演：永瀬廉 吉川愛

伊藤健太郎 片岡凜 兵頭功海 白本彩奈 田辺桃子 谷原七音

尾美としのり 眞島秀和 陽月華 橋本淳 嶋田久作 尾野 真千子

監督：池田千尋

脚本：濱田真和

主題歌：「Waltz for Lily」King ＆ Prince

イメージソング：「Ray」由薫

配給：松竹株式会社

(C)2026「鬼の花嫁」製作委員会

■関連リンク

映画作品サイト

https://movies.shochiku.co.jp/onihana/