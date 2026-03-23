萩原聖人、道枝駿佑と“木村拓哉”トーク…因縁・雪解けなどつまびらかに 場所はマクドナルド
なにわ男子・道枝駿佑、俳優の萩原聖人、お笑いコンビ・紅しょうがが、きょう23日放送のテレビ朝日系『帰れマンデー見っけ隊!!』3時間SP（後7：00〜9：54 ※一部地域を除く）に登場する。
【写真】「春の伊豆急で名物グルメ探しの旅」には…“りくりゅう”神解説の高橋成美が参戦
タカアンドトシがゲスト陣と飲食店のベスト10メニューを当てる「帰れま10」には、道枝、萩原、紅しょうがが参戦。「マクドナルド」が舞台となる。5年前にマクドナルドで「帰れま10」を行った際は、見事10連続正解してパーフェクトを達成。今回番組初の2連続パーフェクト達成を目指す。
しかし、マクドナルドのメニューがこの間に大変化。そんな中、週2回は通い、前日の夜にもマクドナルドで食べてきたという紅しょうが・熊元プロレスはその豊富な経験と知識から鋭い推理を披露し、一同の頼みの綱となる。
一方、初参戦となる道枝と萩原は悩みまくり、さらに2人に追い打ちをかけるように、予想しやすいだろうメニューを先に言われてしまい、萩原は「（初めての僕たちに）とっておいてくれるのかなと思った」とガッカリ。道枝も「ビッグマックが人気のイメージがある」「チーズバーガーとかなんですかね？」と意見を出したところ、タカトシ＆サンドたちから「危険」と次々と否定されてしまい、「（僕に）ちょっと厳しくないですか!?」と困惑する。
真剣予想の合間には、「萩原と木村拓哉の因縁＆32年ごしの雪解け」の話に切り込む。事の発端となった『若者のすべて』（1994年）で共演した際の萩原の失言にまつわる真相や、久しぶりに配信動画の企画で共演した際の雪解けに至った出来事などつまびらかに。その時を思い出しながら、萩原は「かっこいいんだけど、君の先輩！」と興奮しながら道枝に熱く訴えると、道枝も「本当にかっこいいです！」と2人で意気投合する。
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タカアンドトシがゲスト陣と飲食店のベスト10メニューを当てる「帰れま10」には、道枝、萩原、紅しょうがが参戦。「マクドナルド」が舞台となる。5年前にマクドナルドで「帰れま10」を行った際は、見事10連続正解してパーフェクトを達成。今回番組初の2連続パーフェクト達成を目指す。
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