ゲーム実況の動画配信で子どもたちに大人気の男女混交グループ「カラフルピーチ」が22日、初のファンミーティング「みんなとドタバタ運動会」を都内で開いた。普段はバーチャルの世界で活動するが、この日は現実空間で「玉入れ」「借り物競走」など4つのステージに挑み、ファンとともに攻略。会場全体が一体になって盛り上がった。（西村 綾乃）

普段は顔出ししないメンバーが、赤組6人と白組5人に分かれて、素顔でリスナーと汗を流す「運動会」という異例の試み。赤組えと、白組なおきりの両団長による選手宣誓で幕を開けると、リーダーじゃぱぱが「まずは準備体操。歌で一つになりましょう」と声を掛け、横一列で「On―Party！」を熱唱。紫や赤などメンバーカラーのサイリウムが楽しげに揺れた。

第1種目は「借り物競走」。カードに記された「お題」を見たメンバーが3階までの各階に足を運ぶと、思わぬ至近距離にちびっ子たちは大パニック。のあは「しょうゆ」、えとは「手裏剣」。なおきりは「ガラケー」、もふは「ペッパーミル」。無理ゲーと思われた品物も客席から「持ってるよ！」と、まさかの叫び声。「あったー！」と歓喜の声が上がった。

公演を前にじゃぱぱは「演出をしっかり考えたこれまでのライブと違い、リスナーさんが動画で見ている僕らに近い空気感を間近で楽しんでほしい」と観客を巻き込む意図を本紙に明かした。

昨年の5周年記念ライブは収容人員1万人以上の会場で行うなど高い集客力があるが、運動会はメンバーが隅々まで足を運べる2000人規模の会場を中心に選んだ。5月5日の東京・日本工学院アリーナまで兵庫、北海道など全7カ所で14公演。「リスナーさんにこれまでの感謝を伝えたい」との思いからで、いずれもプレミアチケットとなっている。

最終決戦「玉入れ」は、ターゲットが一般的な籠だけでなく、たらいやワイングラスなど、8分の競技時間中に次々変わる難ミッション。のあは「ゲーム実況しながら玉入れするのは難しい」。ゆあんくんは「体育座りで休ませてください」とへとへとだった。

競技の他に新曲「Da―Cho」「君が思う以上に好きなの！」も初披露された。

最終的にはチームワークの良さが際立った白組が勝利。なおきりは優勝旗を手に「このメンバーで優勝できたことを誇りに思います。応援してくれた方々もありがとうございました」と感謝した。

【運動会への意気込み】

▼赤組団長・えと 赤組のメンバーは6人とも、堅実に勝利を目指すタイプ。時にははっちゃけながら、5月の総合優勝に向けて、着々と勝利を積み重ねていきたいです

▼赤組じゃぱぱ 過去にメンバーカラーの『赤』を、ゆあんくんに譲った過去があり、誰よりも赤への強い思いがある。赤への熱い気持ちは誰にも負けません。

▼どぬく 「運動会で頑張れるように、前の日は、たくさん寝たいです。午後11時には寝て、朝6時には起きたいです」

▼うり 「パンダのマスクをかぶっているから、白組のみんなは俺のことを『足手まとい』だと思ってるだろうけど、即戦力を見せて混乱させたいです！最近筋トレを頑張ってるので、スタミナがあるところを見せたいです」

▼もふ 「今回は全体的に動く場面が多いので、暑さでやられないようにヘアスタイルをイメチェンする予定です！お楽しみに！」

▼のあ 「控え室のお弁当をたくさん食べて頑張ります！」

▽白組団長・なおきり 個性的なメンバーが多いのが白組の特徴。5人の中には元野球部員もいるので、玉入れでその力を見せたい。元気いっぱいに、漢（おとこ）感を出していきたいです！

▽ヒロ 「僕たちは普段あんまり運動をすることがないので、まずは体力をつけようと思って、最近はよく食べてよく寝るようにしています。筋トレもしているので、赤組の全員を倒してやる！という気持ちで挑みます」

▽たっつん 「実は昨年の10月からジムに通っています。最初は『低』だった筋肉量が、『普通』になって、ダンスをしても疲れない体になりました。胸筋が動かせちゃうくらいになったので、カッコいいところを見せたいです！」

▽シヴァ 「白玉模様の勝負パンツをはいて頑張ります。お見せできなくて残念です」

▽ゆあんくん 「タンパク質をたくさん摂って筋肉に栄養を与えてきました。玉入れを頑張りたいです」

≪推しに会えた！子供も大人も「大満足」≫この春から中1のはるきさんは、母綾子さんと、妹しほさん（小4）と来場。たっつんのファンで「フラッグとぬいぐるみを見せたら、指さししてくれた！」と興奮。目と目が合う距離でかなえた推しとの交流に「楽しかった。大満足！！」と目を輝かせた。ちなみに綾子さんはなおきりファン、妹はヒロのファンという。

イベント初参加のともに中1女子のファン2人は、「一人一人の個性が強く自由だけどやる時はやるところ。リスナーを大切にしてくれるところが好き」と魅力を語る。

子供たちだけでなく親も巻き込む人気に大手企業も注目。セブン―イレブン、イオン、サンリオなどコラボレーションの規模も拡大している。