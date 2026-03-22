2026年3月23日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月23日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
だらしない生活態度は厳禁。借りたものはすぐ返すこと。
考え過ぎて煮詰まりそう。ポジティブになることが大事！
細かい雑用に追われ大忙し。1つずつ丁寧に片付けて。
人間関係に不安がいっぱい。優しさを全面アピールすると◎。
人付き合いで苦労しそう。でも笑顔があれば乗り越えられるはず。
穏やかな1日。万事マイペースでやっていけば大丈夫。
才能を発揮するチャンス到来。堂々と自己アピールして。
もどかしいほど判断力が低下しそう。決断は人にゆだねること。
クールな態度が友人に好評。周囲が熱くなっても冷静に。
交友関係を大切に。意外なところからチャンスが届きそう。
周囲の注目を集められる日。派手なパフォーマンスが◎。
価値観ピッタリの人に出会えそう。親友になれる予感が。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
だらしない生活態度は厳禁。借りたものはすぐ返すこと。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
考え過ぎて煮詰まりそう。ポジティブになることが大事！
10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
細かい雑用に追われ大忙し。1つずつ丁寧に片付けて。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
人間関係に不安がいっぱい。優しさを全面アピールすると◎。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
人付き合いで苦労しそう。でも笑顔があれば乗り越えられるはず。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
穏やかな1日。万事マイペースでやっていけば大丈夫。
6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
才能を発揮するチャンス到来。堂々と自己アピールして。
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
もどかしいほど判断力が低下しそう。決断は人にゆだねること。
4位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
クールな態度が友人に好評。周囲が熱くなっても冷静に。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
交友関係を大切に。意外なところからチャンスが届きそう。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
周囲の注目を集められる日。派手なパフォーマンスが◎。
1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
価値観ピッタリの人に出会えそう。親友になれる予感が。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)