今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年3月23日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

写真拡大

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月23日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


だらしない生活態度は厳禁。借りたものはすぐ返すこと。

11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


考え過ぎて煮詰まりそう。ポジティブになることが大事！

10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


細かい雑用に追われ大忙し。1つずつ丁寧に片付けて。

9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


人間関係に不安がいっぱい。優しさを全面アピールすると◎。

8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


人付き合いで苦労しそう。でも笑顔があれば乗り越えられるはず。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


穏やかな1日。万事マイペースでやっていけば大丈夫。

6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


才能を発揮するチャンス到来。堂々と自己アピールして。

5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


もどかしいほど判断力が低下しそう。決断は人にゆだねること。

4位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


クールな態度が友人に好評。周囲が熱くなっても冷静に。

3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


交友関係を大切に。意外なところからチャンスが届きそう。

2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


周囲の注目を集められる日。派手なパフォーマンスが◎。

1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


価値観ピッタリの人に出会えそう。親友になれる予感が。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)