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¢¡30th Anniversary Tourin Mexico City
2026Ç¯6·î28Æü¡ÊÆü¡ËMexico City- Pepsi Center
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¢¡30th Anniversary Tour in Peru¡¡¢¨SOOLD OUT
2026Ç¯7·î1Æü¡Ê¿å¡ËAmphitheater Exposition Park
https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-asian-kungfu-generation-74296
¢¡30th Anniversary Tour in Santiago City
2026Ç¯7·î3Æü¡Ê¶â¡ËChile - Teatro Caupolicán
http://t.co/o6yHivejX3
¢¡30th Anniversary Tour in Brazil City
2026Ç¯7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÖAnime Friends¡× - Brazil sao paulo
https://animefriends.com.br/
◾️¡ãFUJI ROCK FESTIVAL ¡Ç26¡ä
2026Ç¯7·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦26Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨ASIAN KUNG-FU GENERATION¤Î½Ð±é¤Ï¡¢7/24¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
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https://fujirockfestival.com/
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