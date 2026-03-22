あくまで個人的な意見としたうえで、驚きの発言をしたのは元ブラジル代表DFカフー氏だ。



ローマなどで活躍し、ブラジル代表でも不動の右サイドバックとしてW杯も制したレジェンドは、ポッドキャスト『Podpah』にてネイマールについて次のように語った。



「個人的見解だが、ネイマールはメッシより偉大だよ」



この発言はSNSでも話題を呼ぶことになり、一般的にはバルセロナやアルゼンチン代表で多くのタイトルを手にしてきたリオネル・メッシの方を評価する人が多いかもしれない。しかしカフー氏はブラジルの後輩であるネイマールの方を評価しているようだ。





近年のネイマールは怪我に悩まされており、34歳を迎えた現在はピークを過ぎたとの見方もある。今月の親善試合へ向けたブラジル代表メンバーからも漏れていて、最近はあまり良いニュースがない。カフー氏の言葉はそんなネイマールにエールを送る意味もあったのかもしれないが、自身の発言について次のように付け加えている。「ここ15年ほど、ネイマールにはセレソンで責任を分担できる同レベルの選手がいなかった。彼が万全の状態であれば、世界のどの代表チームでもプレイできる。これは紛れもない事実だ。万全の状態ならば、誰も彼に疑問は抱かないだろう」ネイマールがセレソンの一員として2026W杯を制するようなことがあれば、カフー氏の言葉に納得する人も増えるかもしれない。このままで終わってほしくない選手だが、ネイマールは復活できるか。